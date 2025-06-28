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  4. Жирона назвала четыре неприкасаемых футболиста. Что ждет Цыганкова?
Испания
28 июня 2025, 11:31 |
566
1

Жирона назвала четыре неприкасаемых футболиста. Что ждет Цыганкова?

Наставник каталонского клуба Мичел доверяет Крейчи, Мартинесу, Эррерре и украинскому вингеру

28 июня 2025, 11:31 |
566
1
Жирона назвала четыре неприкасаемых футболиста. Что ждет Цыганкова?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Испанская «Жирона» продолжает подготовку к новому сезону и не планирует делать резких движений на трансферном рынке, несмотря на провал в предыдущей кампании.

Главный тренер каталонского клуба Мичел продолжает формировать состав и уже определился с игроками, которые станут фундаментом его команды. По инaормации Mundo Deportivo, в «Жироне» назвали четыре футболиста со статусом «неприкасаемых»:

  • центральный защитник Ладислав Крейчи
  • правый защитник Арнау Мартинес
  • центральный полузащитник Янхель Эррера
  • вингер Виктор Цыганков

Мичел считает, что украинский футболист провел неубедительный сезон, но по-прежнему остается одним из самых ярких игроков в составе команды. Наставник всегда считал 27-летнего вингера лидером «Жироны» и продолжит строить свою стратегию вокруг этого футболиста.

В кампании 2025/26 Цыганков провел 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Украинец пропустил несколько поединков из-за повреждений.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Виктор Цыганков Янхель Эррера Ладислав Крейчи Арнау Мартинес
Николай Титюк Источник: Mundo Deportivo
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Artem_Ponomar
насправді хотілося би вже побачити Циганкова в іншому клубі, теперішня Жирона дуже слабенька
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