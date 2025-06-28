Жирона назвала четыре неприкасаемых футболиста. Что ждет Цыганкова?
Наставник каталонского клуба Мичел доверяет Крейчи, Мартинесу, Эррерре и украинскому вингеру
Испанская «Жирона» продолжает подготовку к новому сезону и не планирует делать резких движений на трансферном рынке, несмотря на провал в предыдущей кампании.
Главный тренер каталонского клуба Мичел продолжает формировать состав и уже определился с игроками, которые станут фундаментом его команды. По инaормации Mundo Deportivo, в «Жироне» назвали четыре футболиста со статусом «неприкасаемых»:
- центральный защитник Ладислав Крейчи
- правый защитник Арнау Мартинес
- центральный полузащитник Янхель Эррера
- вингер Виктор Цыганков
Мичел считает, что украинский футболист провел неубедительный сезон, но по-прежнему остается одним из самых ярких игроков в составе команды. Наставник всегда считал 27-летнего вингера лидером «Жироны» и продолжит строить свою стратегию вокруг этого футболиста.
В кампании 2025/26 Цыганков провел 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Украинец пропустил несколько поединков из-за повреждений.
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