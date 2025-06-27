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Испания
27 июня 2025, 19:27 |
1233
0

Наставник Жироны принял важное решение о будущем украинского футболиста

Владислав Крапивцов будет конкурировать с Гассанигой за роль первого номера

27 июня 2025, 19:27 |
1233
0
Наставник Жироны принял важное решение о будущем украинского футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел продолжает формировать состав на следующий сезон после провала в кампании 2024/25.

В первую очередь наставник каталонского клуба решил разобраться с позицией голкипера. По информации испанской прессы, первым номером команды останется опытный аргентинец Пауло Гассанига.

Роль второго голкипера будет исполнять перспективный украинец Владислав Крапивцов, который присоединился к клубу в январе на правах свободного агента. Мичел полностью доверяет представителю Украины и рассчитывает на его помощь в новом сезоне.

Несмотря на все слухи о возможной аренде Крапивцова, главный тренер «Жироны» уверен, что 20-летний вратарь сможет конкурировать с Гассанигой. Роль третьего номера будет исполнять 37-летний ветеран Хуан Карлос.

Владислав провел два матча в составе каталонской команды, в которых пропустил семь голов – 0:4 с мадридским «Атлетико» и 2:3 против «Реал Сосьедад». Несмотря на два поражения, Мичел остался доволен игрой и прогрессом украинского футболиста.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Владислав Крапивцов Мичел (Мигель Анхель Санчес) Пауло Гассанига
Николай Титюк Источник
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