ОФИЦИАЛЬНО. Барса грустно наблюдает. Перишич принял важное решение
Иван подписал новое соглашение из ПСВ
36-летний хорватский футболист Иван Перишич решил продолжить сотрудничество с голландским клубом ПСВ.
По информации пресс-службы, стороны заключили новое соглашение, которое будет действовать до лета 2027 года.
Интересно, что Перишич получил возможность продолжить карьеру в «Барселоне», поскольку главный тренер каталонцев Ханси Флик видел хорвата в своем составе. Однако Иван отказался от идеи переезда и остался в Нидерландах.
Перишич стал игроком ПСВ перед стартом сезона 2024/25, сыграв за коллектив 35 матчей. На счету хорвата 16 голов и 11 ассистов.
Вместе с клубом в этом сезоне Иван выиграл национальное первенство Нидерландов.
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