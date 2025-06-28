ОФИЦИАЛЬНО. Барса грустно наблюдает. Перишич принял важное решение

36-летний хорватский футболист Иван Перишич решил продолжить сотрудничество с голландским клубом ПСВ.

По информации пресс-службы, стороны заключили новое соглашение, которое будет действовать до лета 2027 года.

Интересно, что Перишич получил возможность продолжить карьеру в «Барселоне», поскольку главный тренер каталонцев Ханси Флик видел хорвата в своем составе. Однако Иван отказался от идеи переезда и остался в Нидерландах.

Перишич стал игроком ПСВ перед стартом сезона 2024/25, сыграв за коллектив 35 матчей. На счету хорвата 16 голов и 11 ассистов.

Вместе с клубом в этом сезоне Иван выиграл национальное первенство Нидерландов.