Йожеф САБО: «Я категорически против того, чтобы там были женщины»

Бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо опроверг информацию, что в свое время привел на базу «Динамо» экстрасенса, чтобы она помогла команде добиться результата.

– Лужный вспоминал случай перед матчем с Ксамаксом в Лиге чемпионов, как вы с журналистом Дмитрием Гордоном привели на базу Динамо экстрасенса бабу Марию, чтобы она помогла команде добиться результата.

– Откуда он это вообще взял? Я точно никого не приводил. Лужный либо придумал эту историю, либо, возможно, кто-то другой приводил, но я об этом не знал. Я был категорическим противником того, чтобы на базе были женщины. Также вообще не сторонник экстрасенсов и гадалок.

Ранее бывший игрок и главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился эмоциями от чемпионства киевлян в УПЛ.