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  4. Йожеф САБО: «Я категорически против того, чтобы там были женщины»
Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 23:56 |
535
0

Йожеф САБО: «Я категорически против того, чтобы там были женщины»

Тренер утверждает, что не допускал женщин на базу

28 июня 2025, 23:56 |
535
0
Йожеф САБО: «Я категорически против того, чтобы там были женщины»
ФК Динамо. Йожеф Сабо

Бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо опроверг информацию, что в свое время привел на базу «Динамо» экстрасенса, чтобы она помогла команде добиться результата.

– Лужный вспоминал случай перед матчем с Ксамаксом в Лиге чемпионов, как вы с журналистом Дмитрием Гордоном привели на базу Динамо экстрасенса бабу Марию, чтобы она помогла команде добиться результата.

– Откуда он это вообще взял? Я точно никого не приводил. Лужный либо придумал эту историю, либо, возможно, кто-то другой приводил, но я об этом не знал. Я был категорическим противником того, чтобы на базе были женщины. Также вообще не сторонник экстрасенсов и гадалок.

Ранее бывший игрок и главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился эмоциями от чемпионства киевлян в УПЛ.

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Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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