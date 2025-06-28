Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко высказался о своем бывшем партнере Олеге Лужном, который неоднозначно написал о нем в своей автобиографии.

– Будете ли вы и дальше общаться с Лужным и пожмете ли ему руку при встрече?

– Я на него не обижен, но общаться, скорее всего, не буду, а то опять что-нибудь детское в книге напишет. Но при встрече, конечно, поздороваюсь.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.