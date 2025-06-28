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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 21:20 |
3256
2

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»

Экс-игрок «Динамо» – об Олеге Лужном

28 июня 2025, 21:20 |
3256
2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
ФК Динамо. Виктор Леоненко

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко высказался о своем бывшем партнере Олеге Лужном, который неоднозначно написал о нем в своей автобиографии.

– Будете ли вы и дальше общаться с Лужным и пожмете ли ему руку при встрече?

– Я на него не обижен, но общаться, скорее всего, не буду, а то опять что-нибудь детское в книге напишет. Но при встрече, конечно, поздороваюсь.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

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Олег Лужный Динамо Киев Виктор Леоненко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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Комментарии 2
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gusev80 .
А чого ображатися, Лужний же не придумував якийсь негатив про Леоненко, просто написав правду як воно є. Можливо в Леоненка був потенціал не менший, ніж у Шевченка, а він себе в принципі і ставить на рівень Шевченка і Блохіна, але реальність така, що він навіть не дотягнув і до рівня Шацьких або Ярмоленка. Тому усі претензії - до дзеркала. 
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+2
sahka1981
Він сказав, що скоріш за все не буде.А при зустрічі щей привітається. Щей згадав, що з Лужним в карти грали. Так що все ок)))
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0
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