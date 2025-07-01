Виктор ЛЕОНЕНКО: «Из-за этого я перестал играть за первую команду Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко предположил, из-за чего перестал играть за первую команду киевлян.

– Лужный говорил, что вы много шутили, при этом говоря, что в «каждой шутке есть только доля шутки» и что он пытался вас успокоить, потому что иногда вы садились на голову. Шевченко и Реброву говорили: «Ну что, чайники, решили, кто будет играть с папой впереди?».

– Это было один раз, и то – при Лужном. Я могу еще раз повторить, что это была шутка, но кто-то донес это Лобановскому. Возможно, из-за этого я и перестал играть в первой команде Динамо. Если Лужного что-то не устраивало во мне, то почему он это не сказал тогда, а начинает говорить только сейчас? Я бы ему объяснил, что это шутка.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.