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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Из-за этого я перестал играть за первую команду Динамо»
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 04:42 |
561
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Из-за этого я перестал играть за первую команду Динамо»

Бывший игрок – о пребывании в составе киевского клуба

01 июля 2025, 04:42 |
561
1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Из-за этого я перестал играть за первую команду Динамо»
ФК Динамо. Виктор Леоненко

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко предположил, из-за чего перестал играть за первую команду киевлян.

– Лужный говорил, что вы много шутили, при этом говоря, что в «каждой шутке есть только доля шутки» и что он пытался вас успокоить, потому что иногда вы садились на голову. Шевченко и Реброву говорили: «Ну что, чайники, решили, кто будет играть с папой впереди?».

– Это было один раз, и то – при Лужном. Я могу еще раз повторить, что это была шутка, но кто-то донес это Лобановскому. Возможно, из-за этого я и перестал играть в первой команде Динамо. Если Лужного что-то не устраивало во мне, то почему он это не сказал тогда, а начинает говорить только сейчас? Я бы ему объяснил, что это шутка.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

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Динамо Киев Олег Лужный Виктор Леоненко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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