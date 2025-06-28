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  4. Артур МИКИТИШИН: «Тренировки ван Леувена проходят по другому принципу»
Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 11:33 |
94
0

Артур МИКИТИШИН: «Тренировки ван Леувена проходят по другому принципу»

Полузащитник «Кривбасса» рассказал о работе с новым тренером

28 июня 2025, 11:33 |
94
0
Артур МИКИТИШИН: «Тренировки ван Леувена проходят по другому принципу»
ФК Кривбасс. Артур Микитишин

Криворожский «Кривбасс» подготовку к старту нового сезона проводит в Словении. Полузащитник Артур Микитишин рассказал о начале учебно-тренировочного летнего сбора в Словении.

– Как проходят первые дни в новой стране?

– Несколько дней назад только добрались до Словении. На этот раз было тяжеловато - почти сутки добирались. По приезду поужинали и пошли отдыхать. На следующий день была первая тренировка – легкая, ведь нужно привыкнуть к погоде в Словении. Здесь сейчас очень жарко, повышенная влажность, поэтому немного тяжело. В целом – все супер, классные условия для подготовки.

– Что нового увидел для себя в тренировках ван Леувена?

– Подготовка проходит по другому принципу. Сначала тренируемся с мячами, больше спринтерской работы. Предыдущие годы в «Кривбассе», если сравнивать, мы сначала закладывали фундамент физической подготовки. Это могу отметить.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Патрик ван Леувен Артур Микитишин
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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