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  4. Владимир МАХАНЬКОВ: «Готовимся очень тщательно»
Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 11:11 |
92
0

Владимир МАХАНЬКОВ: «Готовимся очень тщательно»

Вратарь «Кривбасса» рассказал о старте сборов в Словении

28 июня 2025, 11:11 |
92
0
Владимир МАХАНЬКОВ: «Готовимся очень тщательно»
ФК Кривбасс. Владимир Маханьков

Криворожский «Кривбасс» подготовку к старту нового сезона проводит в Словении. Голкипер команды Владимир Маханьков поделился впечатлениями о первых тренировках под руководством нового главного тренера Патрика Ван Леувена.

– Как настроение в начале сборов?

– Очень жарко, но мы адаптируемся к погоде, и все будет замечательно - работаем. Когда приходит новый тренер, что-то меняется, вносятся свои коррективы, поэтому подстраиваемся, стараемся учиться новым требованиям. Это нелегкий процесс, но мы работаем каждый день и готовимся к сезону.

– Какие цели ставишь перед собой в Словении?

– Набрать оптимальную форму, хорошо чувствовать себя физически и ментально, наиграться в спаррингах, чтобы войти в игровой тонус – такие цели. Главное – без травм. Готовимся очень тщательно, настраиваем себя на тренировки. Надеюсь, что все будет хорошо и сборы пройдут по плану.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Патрик ван Леувен Владимир Маханьков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Источник
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