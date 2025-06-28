Владимир МАХАНЬКОВ: «Готовимся очень тщательно»

Криворожский «Кривбасс» подготовку к старту нового сезона проводит в Словении. Голкипер команды Владимир Маханьков поделился впечатлениями о первых тренировках под руководством нового главного тренера Патрика Ван Леувена.

– Как настроение в начале сборов?

– Очень жарко, но мы адаптируемся к погоде, и все будет замечательно - работаем. Когда приходит новый тренер, что-то меняется, вносятся свои коррективы, поэтому подстраиваемся, стараемся учиться новым требованиям. Это нелегкий процесс, но мы работаем каждый день и готовимся к сезону.

– Какие цели ставишь перед собой в Словении?

– Набрать оптимальную форму, хорошо чувствовать себя физически и ментально, наиграться в спаррингах, чтобы войти в игровой тонус – такие цели. Главное – без травм. Готовимся очень тщательно, настраиваем себя на тренировки. Надеюсь, что все будет хорошо и сборы пройдут по плану.