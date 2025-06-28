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  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Мы продолжаем работу над комплектованием команды»
Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 10:48 |
273
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Мы продолжаем работу над комплектованием команды»

Главный тренер «Кривбасса» поделился планами на тренировочные сборы

28 июня 2025, 10:48 |
273
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Мы продолжаем работу над комплектованием команды»
ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

Криворожский «Кривбасс» подготовку к новому сезону проводит в Словении. Команда провела несколько тренировок, а 28 июня сыграет первый контрольный мат. Соперником станет болгарский ЦСКА. О планах на словенский этап сборов рассказал главный тренер команды Патрик ван Леувен.

– Какой была дорога в Словению?

– Она была тяжелой, длинной, но мы были готовы к этому.

– Команда провела первую тренировку на словенских сборах. Какой она получилась?

– Тренировка носила втягивающий характер, ведь команда немного устала после дороги. Футболистам нужно было хорошо размяться, растянуть мышцы. Поработали с мячами. Для нас также важен момент с акклиматизацией футболистов в Словении. В этой стране я впервые. Мы только приехали и я увидел поля очень хорошего качества. Очень удобно, что поле находится рядом с отелем. Также я доволен, что мы сыграем здесь часть из наших запланированных спаррингов.

– Какие у вас планы относительно сборов?

– Мы продолжаем работу над комплектацией команды. Это означает, что нам нужно работать не только над тактическими моментами, но и над тем, чтобы стать командой. Я уделяю много внимания этому аспекту как на тренировках, так и вне их. Надеюсь, на сборах мы выполним все запланированное и хорошо подготовимся к сезону.

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Патрик ван Леувен Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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