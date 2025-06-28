Источник: на сборах Кривбасса ожидают приезд хорватского защитника

Криворожский «Кривбасс» готовится к усилению обороны в условиях потери Ивана Дибанго, который продолжает реабилитацию после серьезной операции.

Как сообщает ТаТоТаке, на летний сбор криворожской команды в Словении должен присоединиться 23-летний хорват Анте Бекавац.

Уроженец Хорватии выступает на позиции левого фулбека. В последний раз он защищал цвета клуба «Посушье» из чемпионата Боснии и Герцеговины. В прошлом сезоне Бекавац провел 21 матч, но результативными действиями не отметился. В настоящее время является свободным агентом.

Бекавац – левша, что позволяет ему напрямую заменить Дибанго, чье отсутствие тренеру «Кривбасса» Патрику ван Леувену придется компенсировать как минимум на старте сезона. Ожидается, что хорват получит шанс проявить себя во время сборов и, в случае успешного просмотра, подпишет контракт с клубом.