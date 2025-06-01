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Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 16:58 |
224
0

Стало известно, сколько продлится реабилитация лидера Кривбасса

Иван Дибанго находится вне футбола из-за операции

01 июня 2025, 16:58 |
224
0
Стало известно, сколько продлится реабилитация лидера Кривбасса
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко поделился мыслями относительно ситуации Ивана Дибанго, который перенес операцию в Финляндии. Функционер назвал прогнозируемые сроки возвращения защитника на футбольное поле

«Иван десять дней назад перенес операцию. Она проходила в Финляндии, потому что именно там работает ведущий специалист по операциям на передних крестообразных связках – врач, который сотрудничает с такими клубами, как «Рома» и «Лацио». Сроки возвращения Ивана - ориентировочно от 4 до 6 месяцев. Сейчас он проходит реабилитацию дома. После завершения этого этапа он присоединится к команде на сборах за рубежом, где будет работать с нашими реабилитологами.

По наилучшему прогнозу Иван может вернуться на поле где-то в сентябре. Мы все очень надеемся, что благодаря быстрой реакции и тому, что выбрали лучшего врача, он восстановится даже лучше, чем был раньше», – сказал Баенко.

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Владимир Баенко травма чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог операция Украинская Премьер-лига Иван Дибанго
Андрей Витренко Источник: ФК Кривбасс
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