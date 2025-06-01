Стало известно, сколько продлится реабилитация лидера Кривбасса

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко поделился мыслями относительно ситуации Ивана Дибанго, который перенес операцию в Финляндии. Функционер назвал прогнозируемые сроки возвращения защитника на футбольное поле

«Иван десять дней назад перенес операцию. Она проходила в Финляндии, потому что именно там работает ведущий специалист по операциям на передних крестообразных связках – врач, который сотрудничает с такими клубами, как «Рома» и «Лацио». Сроки возвращения Ивана - ориентировочно от 4 до 6 месяцев. Сейчас он проходит реабилитацию дома. После завершения этого этапа он присоединится к команде на сборах за рубежом, где будет работать с нашими реабилитологами.

По наилучшему прогнозу Иван может вернуться на поле где-то в сентябре. Мы все очень надеемся, что благодаря быстрой реакции и тому, что выбрали лучшего врача, он восстановится даже лучше, чем был раньше», – сказал Баенко.