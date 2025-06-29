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Украина. Премьер лига
29 июня 2025, 12:28 |
1533
0

Экс-игрок сборной Украины: «Я не ел и не спал. Мне было больно»

Игорь Харатин рассказал о скандалах в расположении ковалевского «Колоса»

29 июня 2025, 12:28 |
1533
0
Экс-игрок сборной Украины: «Я не ел и не спал. Мне было больно»
НК Верес. Игорь Харатин

Украинский полузащитник Игорь Харатин рассказал о скандальном уходе из ковалевского «Колоса». Игорь заявил о своих психологических проблемах по этому поводу.

«Я когда приходил в команду, я пообещал себе, что я все отдам клубу. В разговоре с Андреем Засухой я понял, что он – порядочный человек. Мне захотелось отблагодарить его. Моей целью было прийти и помочь команде. А как оно случилось – уже так случилось. Значит, так должно было случиться. Для меня это большой урок и опыт.

Я видел, что результат не пахнет. Так я вел себя в тот момент. Я не мог по-другому. Я не спал, не ел. Не понимал, почему нет результата. Хотел что-то изменить, а что не знал. Мне было больно смотреть на то, что Колосс находится внизу турнирной таблицы», – сказал Харатин.

В прошлом сезоне Игорь Харатин провел 15 матчей в ровном «Вересе», забив три гола и отдав одну результативную передачу. Игорь перебрался в расположение «красно-черных» зимой после ухода из ковалевского Колоса.

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Игорь Харатин Колос Ковалевка Александр Поздеев скандал Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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