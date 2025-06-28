Надеин рассказал, как Верес планирует заменить Степанюка и Гайдучика

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал, кем клуб планирует заменить Руслана Степанюка и Николая Гайдучика, которые ушли из клуба в летнее трансферное окно.

– С Вереса ушли уже двое ключевых игроков Николай Гайдучик и Руслан Степанюк. Планирует ли клуб покупать футболистов на эти позиции, или это будут какие-то аренды?

– Аренда – это вообще не наша стратегия. Я просто не вижу смысла в аренде. Аренда может быть временно, как с Венделлом - где-то на очень короткий период, закрыть позицию. Но на самом деле у аренды нет большой перспективы. Мне кажется, что лучше, и здесь у нас часто есть дискуссии с главным тренером – взять молодежь, дать ей шанс ошибаться, но дать реализоваться молодому игроку.

Может быть, за счет результата. Здесь уже есть вызов тренеру. Думаю, что буквально в ближайшее время, по меньшей мере, три игрока, подписавшие контракты - будут представлены публике.

Также у нас сегодня на просмотре еще три игрока. И что очень важно – это африканское направление, очень перспективное направление. Кто из них, возможно, будет в первой команде, кто из них будет в U19.

Африканское направление - это Гамбия, страна, которая не так раскручена в футбольном плане, но это в том числе вызов для нас - найти тех игроков, которые не являются на радарах общемировых скаутов, но качественно физически, технически и с которые могут стать действительно хорошими активами и хорошими игроками.

Мы сегодня в постоянном поиске 24:7. У нас на радарах очень много футболистов. Но если игрок, например, забил много голов – нам сложно выиграть конкуренцию. Вот откровенно, мы были в конкуренции за одного игрока украинского, у которого была неплохая статистика в прошлом сезоне. Не будем называть фамилию. В итоге мы проиграли конкуренцию за него, – сказал функционер.

Николай Гайдучик продолжит карьеру в житомирском «Полисе», а Руслан Степанюк находится в статусе свободного агента, договорившись с ровенским клубом о досрочном прекращении сотрудничества.