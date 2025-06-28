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  4. Рамос и Месси. Символическая сборная группового этапа КЧМ от WhoScored
Клубный чемпионат мира
28 июня 2025, 07:32 | Обновлено 28 июня 2025, 07:43
603
0

Рамос и Месси. Символическая сборная группового этапа КЧМ от WhoScored

Аналитики определили лучших по оценкам от статистического веб-портала

28 июня 2025, 07:32 | Обновлено 28 июня 2025, 07:43
603
0
Рамос и Месси. Символическая сборная группового этапа КЧМ от WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine

Обнародована символическая сборная группового этапа клубного чемпионата мира 2025 от WhoScored.

В сборную включены представители клубов Интер Майами, Аль-Хиляль (по 2), Монтеррей, Бенфика, Ботафого, Бавария, Ювентус, ПСЖ, Реал Мадрид (по 1),

Символическая сборная группового этапа КЧМ-2025 (WhoScored)

Вратарь: Яссин Буну (Аль-Хиляль)

Защитники: Серхио Рамос (Монтеррей), Николас Отаменди (Бенфика), Александер Барбоса (Ботафого)

Полузащитники: Майкл Олисе (Бавария), Рубен Невеш (Аль-Хиляль), Кенан Йылдыз (Ювентус), Хвича Кварацхелия (ПСЖ)

Нападающие: Лионель Месси (Интер Майами), Луис Суарес (Интер Майами), Гонсало Гарсия (Реал Мадрид)

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символическая сборная клубный чемпионат мира по футболу WhoScored Яссин Буну Серхио Рамос Николас Отаменди Майкл Олисе Рубен Невеш Кенан Йылдыз Хвича Кварацхелия Лионель Месси Луис Суарес Гонсало Гарсия Реал Мадрид Интер Майами Аль-Хиляль Монтеррей Бенфика Ботафого Бавария Ювентус ПСЖ
Николай Степанов Источник: WhoScored
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