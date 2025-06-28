Рамос и Месси. Символическая сборная группового этапа КЧМ от WhoScored
Аналитики определили лучших по оценкам от статистического веб-портала
Обнародована символическая сборная группового этапа клубного чемпионата мира 2025 от WhoScored.
В сборную включены представители клубов Интер Майами, Аль-Хиляль (по 2), Монтеррей, Бенфика, Ботафого, Бавария, Ювентус, ПСЖ, Реал Мадрид (по 1),
Символическая сборная группового этапа КЧМ-2025 (WhoScored)
Вратарь: Яссин Буну (Аль-Хиляль)
Защитники: Серхио Рамос (Монтеррей), Николас Отаменди (Бенфика), Александер Барбоса (Ботафого)
Полузащитники: Майкл Олисе (Бавария), Рубен Невеш (Аль-Хиляль), Кенан Йылдыз (Ювентус), Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
Нападающие: Лионель Месси (Интер Майами), Луис Суарес (Интер Майами), Гонсало Гарсия (Реал Мадрид)
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