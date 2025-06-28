Шедевр случился в украинском любительском футболе: невероятный гол рабоной в девятку поразил зрителей.

В полуфинальном матче Кубка Ивано-Франковского района произошёл настоящий футбольный шедевр.

Игрок любительской команды «Металлист» Ивано-Франковск забил впечатляющий гол ударом рабоной и сравнял счёт в компенсированное время (3:3).

Футболист, не имея удобной позиции для обычного удара, решился на технический и эффектный трюк. Он пробил рабоной (перекрещенной ногой) и отправил мяч точно в дальний верхний угол ворот.

Этот гол в соцсетях в шутку называют главным претендентом на премию Пушкаша – награду, которую ФИФА ежегодно вручает за самый красивый мяч сезона.

ВИДЕО. Красивейший гол рабоной забит в Кубке Ивано-Франковской области