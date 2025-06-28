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28 июня 2025, 06:05 | Обновлено 28 июня 2025, 06:47
631
1

ВИДЕО. Красивейший гол рабоной забит в Кубке Ивано-Франковской области

Футболист команды Металлист Ивано-Франковск сотворил шедевр

28 июня 2025, 06:05 | Обновлено 28 июня 2025, 06:47
631
1
ВИДЕО. Красивейший гол рабоной забит в Кубке Ивано-Франковской области
И-Ф Спорт

Шедевр случился в украинском любительском футболе: невероятный гол рабоной в девятку поразил зрителей.

В полуфинальном матче Кубка Ивано-Франковского района произошёл настоящий футбольный шедевр.

Игрок любительской команды «Металлист» Ивано-Франковск забил впечатляющий гол ударом рабоной и сравнял счёт в компенсированное время (3:3).

Футболист, не имея удобной позиции для обычного удара, решился на технический и эффектный трюк. Он пробил рабоной (перекрещенной ногой) и отправил мяч точно в дальний верхний угол ворот.

Этот гол в соцсетях в шутку называют главным претендентом на премию Пушкаша – награду, которую ФИФА ежегодно вручает за самый красивый мяч сезона.

ВИДЕО. Красивейший гол рабоной забит в Кубке Ивано-Франковской области

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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rizzo
Сміливо то зухвало. Це те, чого не вистачає нашим збірникам
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