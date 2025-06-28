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ATP
28 июня 2025, 07:42 | Обновлено 28 июня 2025, 07:43
279
0

Американский финал. Трехкратный чемпион Истборна идет за четвертым титулом

Дженсон Бруксби стал первым лаки-лузером, дошедшим до финала в Истборне

28 июня 2025, 07:42 | Обновлено 28 июня 2025, 07:43
279
0
Американский финал. Трехкратный чемпион Истборна идет за четвертым титулом
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженсон Бруксби

В пятницу, 27 июня, состоялись полуфинальные поединки на травяном турнире ATP 250 в Истборне (Великобритания).

24-летний американец Дженсон Бруксби обыграл четвертого сеяного Уго Умбера из Франции и стал первым лаки-лузером, дошедшим до финала в истории турнира в Истборне. Бруксби, который выиграл свой первый титул ATP-тура в начале этого года на грунтовом турнире в Хьюстоне, ранее проиграл финал квалификационного отбора австралийцу Александру Вукичу.

Трехкратный чемпион Истборна и первый сеяный Тейлор Фритц переиграл в трехсетовом поединке испанца Алехандро Давидовича-Фокину и вышел в свой четвертый финал на этом турнире.

Американский теннисист завоевал свой первый титул в сезоне на травяных кортах Штутгарта (Германия) две недели назад. В американском финале он будет бороться за свой десятый карьерный титул в ATP-туре.

ATP 250 Истборн. Полуфиналы

Тейлор Фритц [1] – Алехандро Давидович-Фокина [6] – 6:3, 3:6, 6:1

Уго Умбер [4] – Дженсон Бруксби – 7:6 (9:7), 4:6, 4:6

Таким образом в финале Истборна померяются силами два американца: Тейлор Фритц (ATP 5) и Дженсон Бруксби (ATP 149).

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ATP Истборн Тейлор Фритц Алехандро Давидович-Фокина Уго Умбер Дженсон Бруксби
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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