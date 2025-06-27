Американцы доминируют на траве. Определены все полуфиналисты Истборна
Давидович-Фокина переиграл третьего сеяного Якуба Меншика
В четверг, 26 июня, состоялись четвертьфинальные поединки на травяном турнире ATP 250 в Истборне (Великобритания).
Алехандро Давидович-Фокина, переигравший третьего сеяного Якуба Меншика, стал первым испанским полуфиналистом в Истборне с тех пор, как Фелисиано Лопес выиграл здесь титул в 2014 году.
Тейлор Фритц, всего через несколько часов после триумфа в трех сетах в отложенном матче 1/8 финала с бразильцем Жоао Фонсекой, вернулся на корт и одержал победу над соотечественником Маркосом Гироном. В решающем сете первый сеяный и действующий чемпион потерял всего одно из 23 очков после своей первой подачи, согласно Infosys ATP Stats.
Уго Умбер и Дженсон Бруксби огорчили британских болельщиков, переиграв Билли Харриса и Дэна Эванса соответственно, и теперь сыграют между собой в полуфинале.
ATP 250 Истборн. 1/4 финала
Тейлор Фритц [1] – Маркос Гирон – 7:5, 4:6, 7:5
Якуб Меншик [3] – Алехандро Давидович-Фокина [6] – 4:6, 5:7
Билли Харрис – Уго Умбер [4] – 6:7 (4:7), 1:6
Дженсон Бруксби – Дэн Эванс – 6:2, 6:3
ATP 250 Истборн. Полуфинальные пары
Тейлор Фритц [1] – Алехандро Давидович-Фокина [6]
Уго Умбер [4] – Дженсон Бруксби
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