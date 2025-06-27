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ATP
27 июня 2025, 03:38 | Обновлено 27 июня 2025, 03:40
27
0

Американцы доминируют на траве. Определены все полуфиналисты Истборна

Давидович-Фокина переиграл третьего сеяного Якуба Меншика

27 июня 2025, 03:38 | Обновлено 27 июня 2025, 03:40
27
0
Американцы доминируют на траве. Определены все полуфиналисты Истборна
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Давидович-Фокина

В четверг, 26 июня, состоялись четвертьфинальные поединки на травяном турнире ATP 250 в Истборне (Великобритания).

Алехандро Давидович-Фокина, переигравший третьего сеяного Якуба Меншика, стал первым испанским полуфиналистом в Истборне с тех пор, как Фелисиано Лопес выиграл здесь титул в 2014 году.

Тейлор Фритц, всего через несколько часов после триумфа в трех сетах в отложенном матче 1/8 финала с бразильцем Жоао Фонсекой, вернулся на корт и одержал победу над соотечественником Маркосом Гироном. В решающем сете первый сеяный и действующий чемпион потерял всего одно из 23 очков после своей первой подачи, согласно Infosys ATP Stats.

Уго Умбер и Дженсон Бруксби огорчили британских болельщиков, переиграв Билли Харриса и Дэна Эванса соответственно, и теперь сыграют между собой в полуфинале.

ATP 250 Истборн. 1/4 финала

Тейлор Фритц [1] – Маркос Гирон – 7:5, 4:6, 7:5

Якуб Меншик [3] – Алехандро Давидович-Фокина [6] – 4:6, 5:7

Билли Харрис – Уго Умбер [4] – 6:7 (4:7), 1:6

Дженсон Бруксби Дэн Эванс – 6:2, 6:3

ATP 250 Истборн. Полуфинальные пары

Тейлор Фритц [1] – Алехандро Давидович-Фокина [6]

Уго Умбер [4] – Дженсон Бруксби

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ATP Истборн Тейлор Фритц Якуб Меншик Алехандро Давидович-Фокина Билли Харрис Уго Умбер Дженсон Бруксби Дэн Эванс
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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