Грикспор поборется за свой третий в карьере титул на турнире в Мальорке

В пятницу, 27 июня, состоялись полуфинальные поединки на травяном турнире ATP 250 в Мальорке (Испания).

Полуфинал между Муте и Микельсеном начался с трех подряд брейков на подаче, два из которых оформил Корентен. Этого оказалось достаточно, чтобы француз взял первый сет. Во второй партии шла равная борьба, но Муте действовал более уверенно на тай-брейке.

Благодаря победе французский теннисист вышел в свой второй финал на уровне Тура.

Четвертый номер посева Таллон Грикспор, участвующий в своем первом турнире после Ролан Гаррос , где получил травму живота, сделал по одному брейку в каждом сете, удержал все свои подачи и нанес поражение второму сеяному Оже-Альяссиму за 91 минуту.

Нидерландец поборется за свой третий в карьере титул на уровне ATP-тура.

ATP 250 Мальорка. Полуфиналы

Корентен Муте – Алекс Микельсен [3] – 6:4, 7:6 (7:3)

Таллон Грикспор [4] – Феликс Оже-Альяссим [2] – 6:4, 6:4

Таким образом в финале сыграют Корентен Муте (Франция, ATP 83) и Таллон Грикспор (Нидерланды, ATP 34).

Субботнее противостояние между Грикспором и Муте станет первой встречей между ними на уровне Тура. Тем не менее, в 2018 году они играли дважды: один раз в квалификации на ATP 250 в Антверпене и один раз на челленджере в Орлеане. В обоих случаях Грикспор одержал победу в двух сетах.