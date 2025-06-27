Без сенсаций. Стали известны полуфинальные пары на турнире в Мальорке
Корентен Муте вышел в свой первый полуфинал на уровне Тура на траве
В четверг, 26 июня, состоялись четвертьфинальные поединки на травяном турнире ATP 250 в Мальорке (Испания).
Второй номер посева канадец Феликс Оже-Альяссим отыграл три брейк-пойнта в третьем сете против мощного Меджедовича и сделал решающий брейк в девятом гейме, чтобы выйти вперед довести матч до победы. Канадский теннисист теперь имеет показатель 7:0 в четвертьфиналах на уровне Тура и сравнялся с Карлосом Алькарасом по количеству полуфиналов в 2025 году.
Последний раз Таллон Грикспор добивался успеха на траве, завоевав трофей на родной земле в Хертогенбосе в 2023 году. 28-летний теннисист отыграл единственный брейк-пойнт в матче с Диалло и сделал 19 виннеров при 14 невынужденных ошибках, чтобы победить в двух сетах своего соперника.
Корентен Муте вышел в свой первый полуфинал на уровне Тура на траве после победы над американцем Лернером Тьеном, а Алекс Микельсен переиграл 37-летнего Баутисту Агута.
ATP 250 Мальорка. Трава. 1/4 финала
Лернер Тьен – Корентен Муте – 2:6, 5:7
Алекс Микельсен [3] – Роберто Баутиста Агут [7] – 6:4, 7:6 (7:4)
Габриэль Диалло [6] – Таллон Грикспор [4] – 4:6, 4:6
Хамад Меджедович – Феликс Оже-Альяссим [2] – 6:3, 1:6, 4:6
ATP 250 Мальорка. Полуфинальные пары
Корентен Муте – Алекс Микельсен [3]
Таллон Грикспор [4] – Феликс Оже-Альяссим [2]
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