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ATP
27 июня 2025, 02:05 | Обновлено 27 июня 2025, 02:08
29
0

Без сенсаций. Стали известны полуфинальные пары на турнире в Мальорке

Корентен Муте вышел в свой первый полуфинал на уровне Тура на траве

27 июня 2025, 02:05 | Обновлено 27 июня 2025, 02:08
29
0
Без сенсаций. Стали известны полуфинальные пары на турнире в Мальорке
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

В четверг, 26 июня, состоялись четвертьфинальные поединки на травяном турнире ATP 250 в Мальорке (Испания).

Второй номер посева канадец Феликс Оже-Альяссим отыграл три брейк-пойнта в третьем сете против мощного Меджедовича и сделал решающий брейк в девятом гейме, чтобы выйти вперед довести матч до победы. Канадский теннисист теперь имеет показатель 7:0 в четвертьфиналах на уровне Тура и сравнялся с Карлосом Алькарасом по количеству полуфиналов в 2025 году.

Последний раз Таллон Грикспор добивался успеха на траве, завоевав трофей на родной земле в Хертогенбосе в 2023 году. 28-летний теннисист отыграл единственный брейк-пойнт в матче с Диалло и сделал 19 виннеров при 14 невынужденных ошибках, чтобы победить в двух сетах своего соперника.

Корентен Муте вышел в свой первый полуфинал на уровне Тура на траве после победы над американцем Лернером Тьеном, а Алекс Микельсен переиграл 37-летнего Баутисту Агута.

ATP 250 Мальорка. Трава. 1/4 финала

Лернер Тьен – Корентен Муте – 2:6, 5:7

Алекс Микельсен [3] – Роберто Баутиста Агут [7] – 6:4, 7:6 (7:4)

Габриэль Диалло [6] – Таллон Грикспор [4] – 4:6, 4:6

Хамад Меджедович – Феликс Оже-Альяссим [2] – 6:3, 1:6, 4:6

ATP 250 Мальорка. Полуфинальные пары

Корентен Муте – Алекс Микельсен [3]

Таллон Грикспор [4] – Феликс Оже-Альяссим [2]

По теме:
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ATP Мальорка Лернер Тьен Корентен Муте Алекс Микельсен Роберто Баутиста Агут Габриэль Диалло Таллон Грикспор Хамад Меджедович Феликс Оже-Альяссим
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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