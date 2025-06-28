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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 05:45 | Обновлено 28 июня 2025, 06:10
521
0

Три гола за 9 минут. Быстрый хет-трик Бруниньо вошел в историю УПЛ

Футболист Карпат в матче 22-го тура УПЛ против Черноморца забил трижды

28 июня 2025, 05:45 | Обновлено 28 июня 2025, 06:10
521
0
Три гола за 9 минут. Быстрый хет-трик Бруниньо вошел в историю УПЛ
ФК Карпаты Львов. Бруниньо

Быстрый хет-трик футболиста «Карпат» Бруниньо вошел в историю УПЛ!

В 22-м туре УПЛ против «Черноморца» Бруниньо оформил три гола всего за девять минут!

С этим показателем представитель «Карпат» вышел на 9-е место в списке клубов с самыми быстрыми хет-триками.

Бруниньо стал 39-м легионером, который отмечался хет-триком в УПЛ, и 19-м бразильцем в этом списке.

Всего иностранные футболисты забили уже 51 хет-трик в чемпионате Украины.

Три гола за 9 минут. Быстрый хет-трик Бруниньо вошел в историю УПЛ

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Бруниньо статистика чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Карпаты - Черноморец хет-трик
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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