Три гола за 9 минут. Быстрый хет-трик Бруниньо вошел в историю УПЛ
Футболист Карпат в матче 22-го тура УПЛ против Черноморца забил трижды
Быстрый хет-трик футболиста «Карпат» Бруниньо вошел в историю УПЛ!
В 22-м туре УПЛ против «Черноморца» Бруниньо оформил три гола всего за девять минут!
С этим показателем представитель «Карпат» вышел на 9-е место в списке клубов с самыми быстрыми хет-триками.
Бруниньо стал 39-м легионером, который отмечался хет-триком в УПЛ, и 19-м бразильцем в этом списке.
Всего иностранные футболисты забили уже 51 хет-трик в чемпионате Украины.
Три гола за 9 минут. Быстрый хет-трик Бруниньо вошел в историю УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Арда Туран задолжал испанскому казначейству кругленькую сумму
Мадридская команда выиграла группу H и на старте плей-офф встретится с Ювентусом