Быстрый хет-трик футболиста «Карпат» Бруниньо вошел в историю УПЛ!

В 22-м туре УПЛ против «Черноморца» Бруниньо оформил три гола всего за девять минут!

С этим показателем представитель «Карпат» вышел на 9-е место в списке клубов с самыми быстрыми хет-триками.

Бруниньо стал 39-м легионером, который отмечался хет-триком в УПЛ, и 19-м бразильцем в этом списке.

Всего иностранные футболисты забили уже 51 хет-трик в чемпионате Украины.

Три гола за 9 минут. Быстрый хет-трик Бруниньо вошел в историю УПЛ