СЫТНИК: «Следим за игроками, тут формируется будущее украинского футбола»
Главный тренер сборных Украины U-16 и U-17 посетил финальный этап ДЮФЛУ
Главный тренер юношеских сборных Украины U-17 и U-16 Александр Сытник посетил финальные матчи элит-лиги ДЮФЛУ.
Александр Сытник: «Рад присутствовать на финальных матчах ДЮФЛУ. Здесь собрались действительно сильные команды, а уровень организации от УАФ заслуживает высокой оценки.
Следим за игроками, ведь именно здесь формируется будущее украинского футбола. Желаю всем командам удачи и ярких матчей!»
Наставник поддержал команды, участвующие в турнирах в четырех возрастных категориях, и пожелал ребятам удачи.
СЫТНИК: «Следим за игроками, тут формируется будущее украинского футбола»
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