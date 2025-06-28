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28 июня 2025, 04:01 | Обновлено 28 июня 2025, 05:43
117
0

СЫТНИК: «Следим за игроками, тут формируется будущее украинского футбола»

Главный тренер сборных Украины U-16 и U-17 посетил финальный этап ДЮФЛУ

28 июня 2025, 04:01 | Обновлено 28 июня 2025, 05:43
117
0
СЫТНИК: «Следим за игроками, тут формируется будущее украинского футбола»
УАФ. Александр Сытник (справа)

Главный тренер юношеских сборных Украины U-17 и U-16 Александр Сытник посетил финальные матчи элит-лиги ДЮФЛУ.

Александр Сытник: «Рад присутствовать на финальных матчах ДЮФЛУ. Здесь собрались действительно сильные команды, а уровень организации от УАФ заслуживает высокой оценки.

Следим за игроками, ведь именно здесь формируется будущее украинского футбола. Желаю всем командам удачи и ярких матчей!»

Наставник поддержал команды, участвующие в турнирах в четырех возрастных категориях, и пожелал ребятам удачи.

СЫТНИК: «Следим за игроками, тут формируется будущее украинского футбола»

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ДЮФЛУ Александр Сытник сборная Украины по футболу U-16 сборная Украины по футболу U-17 детско-юношеский футбол
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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