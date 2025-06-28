Главный тренер юношеских сборных Украины U-17 и U-16 Александр Сытник посетил финальные матчи элит-лиги ДЮФЛУ.

Александр Сытник: «Рад присутствовать на финальных матчах ДЮФЛУ. Здесь собрались действительно сильные команды, а уровень организации от УАФ заслуживает высокой оценки.

Следим за игроками, ведь именно здесь формируется будущее украинского футбола. Желаю всем командам удачи и ярких матчей!»

Наставник поддержал команды, участвующие в турнирах в четырех возрастных категориях, и пожелал ребятам удачи.

СЫТНИК: «Следим за игроками, тут формируется будущее украинского футбола»