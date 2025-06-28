Хавбек Кривбасс рассказал, есть ли в клубе задолженности по зарплате

Хавбек «Кривбасса» Егор Твердохлеб рассказал, есть ли в клубе задолженности по зарплате перед игроками:

«Задержек в целом нет. Если и есть по зарплате, то они минимальны. Возможно, это какой-то месяц.

Но вообще это не критично. Сомнений, что все выплатят, никогда не было».