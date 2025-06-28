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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 04:17 | Обновлено 28 июня 2025, 04:57
103
0

Хавбек Кривбасс рассказал, есть ли в клубе задолженности по зарплате

Егор Твердохлеб сообщил, что критичных задержек выплат в клубе нет

28 июня 2025, 04:17 | Обновлено 28 июня 2025, 04:57
103
0
Хавбек Кривбасс рассказал, есть ли в клубе задолженности по зарплате
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Хавбек «Кривбасса» Егор Твердохлеб рассказал, есть ли в клубе задолженности по зарплате перед игроками:

«Задержек в целом нет. Если и есть по зарплате, то они минимальны. Возможно, это какой-то месяц.

Но вообще это не критично. Сомнений, что все выплатят, никогда не было».

Ранее в марте главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб говорил о задержках с выплатой премиальных.

Криворожская команда заняла 5-е место в УПЛ и не сумела выйти в еврокубки. Вернидуб покинул команду в летнее межсезонье.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига Егор Твердохлеб долги зарплаты
Николай Степанов Источник: Трибуна
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