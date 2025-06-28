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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Путь Динамо в еврокубках будет сложным»
Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 03:59 | Обновлено 28 июня 2025, 04:46
118
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Путь Динамо в еврокубках будет сложным»

Украинский вингер поделился ожиданиями от предстоящего сезона

28 июня 2025, 03:59 | Обновлено 28 июня 2025, 04:46
118
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Путь Динамо в еврокубках будет сложным»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко оценил шансы команды на международной арене и отметил, что путь в еврокубках будет непростым:

«Сложный путь в квалификации Лиги чемпионов? Путь действительно будет непростым. Но мы очень хотим попасть в основную стадию Лиги чемпионов. Будем делать все возможное и невозможное, чтобы решить эту задачу. Сейчас пройдем сборы и будем готовиться от соперника к сопернику. Надеюсь, пройдем ближайшего оппонента, а потом будем готовиться к следующему сопернику. Конечно, хочется попасть в основную стадию Лиги чемпионов, но мы понимаем, что будет очень тяжело.

Что стало залогом успеха в УПЛ? На мой взгляд, это была вера. Вера в самого себя, в каждого из партнеров по команде, в тренерский штаб, в тренировочный процесс. Именно это помогло нам стать чемпионами. Когда забиваешь гол – это просто радость, счастье: ты играешь в футбол, чтобы забивать мячи. Так что, забивая гол, ты не думаешь о том, кого первым обнять, кого – вторым, кому в глаза посмотреть.

Почему не стал капитаном «Динамо»? Когда ты капитан – это большая ответственность. Брать ее на себя я не боюсь. Но на тот момент Виталий Буяльский больше меня заслуживал быть капитаном. Когда я пришел, я даже не всех в команде знал. Было много молодых ребят. Как я буду капитаном, если не знаю фамилии футболистов? Так что все было логично и правильно. Мы не ошиблись. У нас лучший капитан в Украине.

Кто из нынешней молодежи «Динамо» будет будущим капитаном? Сейчас сложно сказать. Но есть молодые ребята с потенциалом и характером. Самое главное – чтобы они еще и показывали хорошую игру, и тогда я уверен, что у нас найдется достойная замена Виталию Буяльскому.

Арда Туран сказал, что сделает все, чтобы «Динамо» больше никогда не стало чемпионом? Это вызывает только одну эмоцию. Эти слова говорят о том, что мы движемся в правильном направлении. Потому что в «Шахтер» приходит новый главный тренер, и первое, что он делает, – говорит о «Динамо».

Кто держал атмосферу в раздевалке? Кого-то одного выделить нельзя. Такой у нас коллектив. Если кто-то что-то чувствует, что-то хочет сказать, то он и говорит. Мы все друг другу помогали, подсказывали. Неправильно будет выносить наружу то, что происходит в раздевалке.

Как справляюсь со стрессом? Ароматерапия, когда в поезде едем (смеется). Если серьезно, то это семья, жена. Когда можешь просто спокойно посидеть, поговорить со своими близкими. Родители тебя всегда поддерживают, в любой ситуации. Какую самую большую ставку делал на спортивные события? 5 гривен. Кто включает музыку в раздевалке? У каждого есть ровно один шанс (смеется). Сейчас за музыку у нас отвечает Бражко. Но если в новом сезоне ничего нового не будет – заменим его».

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига чемпионов
Николай Степанов Источник: Динамо Киев от Шурика
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