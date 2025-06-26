Ярмоленко – о рекорде Шацких, золоте УПЛ, Боруссии и Вест Хэме

Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, есть ли у него желание побить рекорд Максима Шацких, поделился эмоциями от победы в УПЛ сезона 2024/2025, а также высказался о «Боруссии» Дортмунд и «Вест Хэме».

– Андрей, в новом сезоне будете ставить себе цель побить рекорд Максима Шацких по голам в УПЛ?

– Мне вообще это не интересно. Для меня самое главное, чтобы «Динамо» снова стало чемпионом.

– А шансы есть у вас, как считаете?

– Да мне все равно на эти шансы. Для меня самое главное, когда моя команда стала чемпионом, и я увидел вот эту радость в своих глазах, когда я смотрел в зеркало. Когда я увидел эту радость в глазах своих партнеров, когда я увидел эту радость своих друзей, своей семьи, своих детей, потому что «Динамо» снова чемпион! Это для меня самое главное. А побью я этот рекорд или не побью, это уже такое.

– Опыт игр за «Боруссию» Дортмунд и «Вест Хэм» помогает вам сейчас на этом этапе карьеры?

– Конечно, помогает. Это самый высокий уровень, я считаю. Конечно, помогает. Я считаю, что вообще любой опыт помогает в жизни.

– С кем-то из бывших партнеров по «Боруссии» и «Вест Хэму» поддерживаете отношения?

– Бывает, переписываемся, но прям так, чтобы дружить семьями такого нет.

Мероприятие было организовано ФК «Динамо» совместно с титульным партнером GGBET.