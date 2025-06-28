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  4. ФОТО. Кочергин успешно перенес операцию на травмированном колене
Польша
28 июня 2025, 03:47 | Обновлено 28 июня 2025, 04:08
16
0

ФОТО. Кочергин успешно перенес операцию на травмированном колене

Срок восстановления украинского игрока Ракува составляет от 9 до 12 месяцев

28 июня 2025, 03:47 | Обновлено 28 июня 2025, 04:08
16
0
ФОТО. Кочергин успешно перенес операцию на травмированном колене
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин успешно перенес хирургическое вмешательство после тяжелой травмы колена, полученной на тренировке.

Ранее во время тренировочного занятия украинец получил серьезное повреждение.

Медицинское обследование выявило разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска. В связи с этим игрок был вынужден лечь на операцию, которая завершилась успешно.

По информации клуба, Кочергина ожидает длительный период реабилитации, который продлится от 9 до 12 месяцев.

«Ждем тебя, Владислав! Возвращайся сильнее!» – написано в официальных соцсетях «Ракува».

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Николай Степанов Источник: Instagram
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