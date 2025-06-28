Денис Фаворов назвал клуб третьей лиги, где платили по 40 тысяч евро

За свою карьеру Денис Фаворов выступал не только в украинской Премьер-лиге, но пришлось поиграть в четвертом, а потом и в третьем польском дивизионе. Впрочем, там было неплохо, по крайней мере защитник об этом рассказал в эксклюзивном интервью Sport.ua, сообщив также, сколько платили в «Вечисте».

– Когда я подписывал контракт я и малейшего понимания не имел, куда приехал, – сказал Фаворов. – Думал там сейчас выйдут на поле, образно говоря, пьяные мужики. А оказалось, что там все на профессиональном уровне. Это единственная в Польше команда третьего дивизиона, которая имела бюджет больше, чем многие клубы Экстрклассы.

Это была только одна такая уникальная команда в Польше, где зарплаты доходили до 30-40 тысяч евро. А в основном в третьей лиге, куда мы попали на второй год моих выступлений, там платят в среднем по 2 000 евро.

За «Вечисту» Денис Фаворов провел 61 поединок. На счету защитника 14 голов и пять результативных передач.