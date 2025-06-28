Известный украинский футболист выбрал между Рябоконем и Скрипником

В эксклюзивном интервью Sport.ua бывший игрок черниговской «Десны» и луганской «Зари» Денис Фаворов ответил на вопрос, кого он считает лучшим тактиком Александра Рябоконя или Виктора Скрипника.

– Рябоконя, – сказал Фаворов . – Когда я выступал в «Десне», у нас была гибкая схема. По ходу игры мы могли перестроиться без проблем. Каждый знал свой маневр. А в «Заре» при Скрипнике мы действовали по одной схеме, но это работало. Впрочем, сравнивать этих наставников, я бы не стал, поскольку, если у Рябоконя акцент был сделан на тактике, то Скрипник очень сильный психолог. У этих специалистов разный стиль работы.

Напомним, что в составе «Десны» Денис Фаворов провел 139 матчей. За «Зарю» защитник отыграл в 53-х поединках.