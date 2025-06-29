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  4. Килиан МБАППЕ: «Этот парень невероятный, он будущее Реала»
Испания
29 июня 2025, 00:52 |
693
0

Килиан МБАППЕ: «Этот парень невероятный, он будущее Реала»

Француз похвалил Гонсало Гарсию

29 июня 2025, 00:52 |
693
0
Килиан МБАППЕ: «Этот парень невероятный, он будущее Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Лидер мадридского «Реала» француз Килиан Мбаппе рассказал, какой игрок может стать будущей звездой «королевского клуба».

«Этот парень невероятный, он очень хорош, он забивает, пасует, бегает... он делает все, он будущее клуба», – сказал Мбаппе.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.

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Гонсало Гарсия Килиан Мбаппе Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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