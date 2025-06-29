Килиан МБАППЕ: «Этот парень невероятный, он будущее Реала»

Лидер мадридского «Реала» француз Килиан Мбаппе рассказал, какой игрок может стать будущей звездой «королевского клуба».

«Этот парень невероятный, он очень хорош, он забивает, пасует, бегает... он делает все, он будущее клуба», – сказал Мбаппе.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.