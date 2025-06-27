В воскресенье, 29 июня состоится четвертьфинальная игра Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Мексики и Саудовской Аравии. По киевскому времени игра начнется в 05:15.

Мексика

Только в марте команда стала победителем Лиги наций КОНКАКАФ, победивши в финале Панаму со счетом 1:0. Следующими официальными поединками коллектива стали игры группового этапа Золотого кубка – победа 3:2 против Доминиканской Республики и 2:0 в матче с Суринамом, а также нулевая ничья с Коста-Рикой вывели коллектив в плей-офф турнира.

Саудовская Аравия

Только недавно команда закончила выступления на 3-м этапе квалификации на ЧМ, заняв 3 место группы (впереди идут Япония и Австралия) и получив право сыграть на 4-й стадии отбора. Золотой кубок коллектив начал с победы 1:0 над Гаити, затем последовало минимальное поражение в игре с США и ничья 1:1 с Тринидадом и Тобаго. С 4-мя очками на счету коллектив занял 2-ю строчку квартета.

Личные встречи

Последний раз команды встречались в ноябре 2022 года в игре группового этапа Чемпионата мира. Тогда победу со счетом 2:1 одержала Мексика.

Интересные факты

Только в одном из последних 8 матчей Саудовской Аравии было забито более 2 голов.

Обе команды пропустили всего 2 гола на турнире – 3-й лучший результат среди всех команд.

Беспроигрышная серия Мексики длится уже 6 официальных поединков.

Возможные стартовые составы

Мексика: Малагон – Гальярдо, Монтес, Реес, Васкес – Вега, Руис, Альварес, Альварадо – Хименес, Киньонес

Саудовская Аравия: Аль-Акиди – Майраши, Маду, Аль-Амри, Абдулхамид – Мухтар, Аль-Йогани, Аль-Обуд – Аль-Шехри, Аль-Бурайкан, Яхья

Прогноз

Я поставлю на победу Мексики с форой -1 коэффициентом 1.76.

Прогноз Sport.ua Мексика Саудовская Аравия Мексика с форой -1 1.76 Сделать ставку

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