Барселона нашла кандидата, который будет носить легендарную десятку Месси
Ансу Фати освободит легендарный номер
22-летний испанский вингер каталонской «Барселоны» Ансу Фати в ближайшие дни станет игроком «Монако», тем самым освободив десятый номер в клубе.
По информации испанского издания El Nacional, легендарный игровой номер перейдет лидеру клуба – 17-летнему Ламину Ямалю, испанец мечтает играть под десяткой.
К тому же сам Ламин намекнул, что легендарный номер перейдет ему, опубликовав в Инстаграме фото Диего Марадоны, игравшего в «Барсе» под десяткой.
Ранее «Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.
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