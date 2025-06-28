Барселона нашла кандидата, который будет носить легендарную десятку Месси

22-летний испанский вингер каталонской «Барселоны» Ансу Фати в ближайшие дни станет игроком «Монако», тем самым освободив десятый номер в клубе.

По информации испанского издания El Nacional, легендарный игровой номер перейдет лидеру клуба – 17-летнему Ламину Ямалю, испанец мечтает играть под десяткой.

К тому же сам Ламин намекнул, что легендарный номер перейдет ему, опубликовав в Инстаграме фото Диего Марадоны, игравшего в «Барсе» под десяткой.

Ранее «Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.