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  4. Барселона нашла кандидата, который будет носить легендарную десятку Месси
Испания
28 июня 2025, 22:26 |
528
1

Барселона нашла кандидата, который будет носить легендарную десятку Месси

Ансу Фати освободит легендарный номер

28 июня 2025, 22:26 |
528
1
Барселона нашла кандидата, который будет носить легендарную десятку Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

22-летний испанский вингер каталонской «Барселоны» Ансу Фати в ближайшие дни станет игроком «Монако», тем самым освободив десятый номер в клубе.

По информации испанского издания El Nacional, легендарный игровой номер перейдет лидеру клуба – 17-летнему Ламину Ямалю, испанец мечтает играть под десяткой.

К тому же сам Ламин намекнул, что легендарный номер перейдет ему, опубликовав в Инстаграме фото Диего Марадоны, игравшего в «Барсе» под десяткой.

Ранее «Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.

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Ламин Ямаль Ансу Фати Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу игровой номер Диего Марадона
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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Serhii P.
А чому не фото Мессі? Чим йому Мессі не вгодив?
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