Лучший голкипер мира намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии
В услугах Эмилиано Мартинеса заинтересован лондонский «Челси»
Лучший голкипер мира (2022, 2024) Эмилиано Мартинес намерен покинуть английскую «Астон Виллу» во время летнего трансферного окна.
32-летний аргентинец договорился со своей командой о том, что они не будут препятствовать уходу опытного вратаря. Мартинес планирует остаться в чемпионате Англии, поэтому ждет предложений от команд Премьер-лиги.
В услугах футболиста заинтересован лондонский «Челси», который занял четвертое место в сезоне 2024/25 и пробился в Лигу чемпионов. Главный тренер «синих» Энцо Мареска считает аргентинца идеальным вариантом на роль первого номера.
Наставник лондонского коллектива провел переговоры с руководством «Челси» о потенциальном переходе Мартинеса. Клуб готов в ближайшее время сделать предложение «Астон Вилле».
Мартинес провел 53 матча во всех турнирах, в которых пропустил 61 мяч. В 16 поединках голкипер сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Контракт голкипера истекает в июне 2029 года, а его ориентировочная стоимость составляет 70 млн евро.
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