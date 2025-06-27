Лучший голкипер мира намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии

Лучший голкипер мира (2022, 2024) Эмилиано Мартинес намерен покинуть английскую «Астон Виллу» во время летнего трансферного окна.

32-летний аргентинец договорился со своей командой о том, что они не будут препятствовать уходу опытного вратаря. Мартинес планирует остаться в чемпионате Англии, поэтому ждет предложений от команд Премьер-лиги.

В услугах футболиста заинтересован лондонский «Челси», который занял четвертое место в сезоне 2024/25 и пробился в Лигу чемпионов. Главный тренер «синих» Энцо Мареска считает аргентинца идеальным вариантом на роль первого номера.

Наставник лондонского коллектива провел переговоры с руководством «Челси» о потенциальном переходе Мартинеса. Клуб готов в ближайшее время сделать предложение «Астон Вилле».

Мартинес провел 53 матча во всех турнирах, в которых пропустил 61 мяч. В 16 поединках голкипер сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Контракт голкипера истекает в июне 2029 года, а его ориентировочная стоимость составляет 70 млн евро.