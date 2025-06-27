Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучший голкипер мира намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии
Англия
27 июня 2025, 22:13 |
1517
0

Лучший голкипер мира намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии

В услугах Эмилиано Мартинеса заинтересован лондонский «Челси»

27 июня 2025, 22:13 |
1517
0
Лучший голкипер мира намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Лучший голкипер мира (2022, 2024) Эмилиано Мартинес намерен покинуть английскую «Астон Виллу» во время летнего трансферного окна.

32-летний аргентинец договорился со своей командой о том, что они не будут препятствовать уходу опытного вратаря. Мартинес планирует остаться в чемпионате Англии, поэтому ждет предложений от команд Премьер-лиги.

В услугах футболиста заинтересован лондонский «Челси», который занял четвертое место в сезоне 2024/25 и пробился в Лигу чемпионов. Главный тренер «синих» Энцо Мареска считает аргентинца идеальным вариантом на роль первого номера.

Наставник лондонского коллектива провел переговоры с руководством «Челси» о потенциальном переходе Мартинеса. Клуб готов в ближайшее время сделать предложение «Астон Вилле».

Мартинес провел 53 матча во всех турнирах, в которых пропустил 61 мяч. В 16 поединках голкипер сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Контракт голкипера истекает в июне 2029 года, а его ориентировочная стоимость составляет 70 млн евро.

По теме:
Романо подтвердил. Жиру покинет MLS и вернется в чемпионат Франции
Александрия нашла центрального защитника, который заменит Шабанова
Названа клаусула и сумма, за которую Полесье готово продать Батисту
Астон Вилла Челси Эмилиано Мартинес Энцо Мареска трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
Теннис | 27 июня 2025, 12:25 17
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?

В основе травяного слэма выступят Свитолина, Костюк, Ястремская и Стародубцева

С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
Футбол | 27 июня 2025, 07:00 6
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира

Мадридская команда выиграла группу H и на старте плей-офф встретится с Ювентусом

Франция WU-19 – Испания WU-19 – 0:4. Разгром в финале Евро. Видео голов
Футбол | 27.06.2025, 23:31
Франция WU-19 – Испания WU-19 – 0:4. Разгром в финале Евро. Видео голов
Франция WU-19 – Испания WU-19 – 0:4. Разгром в финале Евро. Видео голов
УПЛ объяснила, почему Динамо и Шахтер не сыграют за Суперкубок Украины
Футбол | 27.06.2025, 15:55
УПЛ объяснила, почему Динамо и Шахтер не сыграют за Суперкубок Украины
УПЛ объяснила, почему Динамо и Шахтер не сыграют за Суперкубок Украины
Склоним головы. Тренер экс-первой ракетки Украины погиб под Бахмутом
Война | 27.06.2025, 09:00
Склоним головы. Тренер экс-первой ракетки Украины погиб под Бахмутом
Склоним головы. Тренер экс-первой ракетки Украины погиб под Бахмутом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
27.06.2025, 07:40 5
Футбол
Германия разгромила Францию. Определена финальная пара молодежного ЧЕ
Германия разгромила Францию. Определена финальная пара молодежного ЧЕ
25.06.2025, 23:53
Футбол
Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика
Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика
27.06.2025, 08:56 1
Бокс
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это мне говорит тот, кто ходит с охраной?»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это мне говорит тот, кто ходит с охраной?»
25.06.2025, 23:31 16
Бокс
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
25.06.2025, 16:23 4
Футбол
Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
26.06.2025, 08:21 3
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»
Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»
25.06.2025, 22:36 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем