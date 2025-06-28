Флик сказал игроку, что у него недостаточный уровень и выгнал из Барсы
Ноа Дарвих покинет клуб
Каталонская «Барселона» решила отказаться от услуг хавбека.
По информации испанских СМИ, немец Ноа Дарвих разочаровал своими игровыми качествами тренера первой команды Ганса-Дитера Флика, наставник клуба сказал, что уровень Дарвиха не соответствует уровню каталонского клуба.
Ноа проявил инициативу покинуть клуб и запросил трансфер. Дарвих завершает переход в «Штутгарт».
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По версии BoxRec, самый успешный украинский боксер – Владимир Кличко
Андрей Гаврюшов также пригласил нескольких новичков