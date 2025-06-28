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  4. Флик сказал игроку, что у него недостаточный уровень и выгнал из Барсы
Испания
28 июня 2025, 23:20 |
1495
0

Флик сказал игроку, что у него недостаточный уровень и выгнал из Барсы

Ноа Дарвих покинет клуб

28 июня 2025, 23:20 |
1495
0
Флик сказал игроку, что у него недостаточный уровень и выгнал из Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноа Дарвих

Каталонская «Барселона» решила отказаться от услуг хавбека.

По информации испанских СМИ, немец Ноа Дарвих разочаровал своими игровыми качествами тренера первой команды Ганса-Дитера Флика, наставник клуба сказал, что уровень Дарвиха не соответствует уровню каталонского клуба.

Ноа проявил инициативу покинуть клуб и запросил трансфер. Дарвих завершает переход в «Штутгарт».

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.

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Ноа Дарвих Ханс-Дитер Флик Барселона трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги трансферы Штутгарт
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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