Флик сказал игроку, что у него недостаточный уровень и выгнал из Барсы

Каталонская «Барселона» решила отказаться от услуг хавбека.

По информации испанских СМИ, немец Ноа Дарвих разочаровал своими игровыми качествами тренера первой команды Ганса-Дитера Флика, наставник клуба сказал, что уровень Дарвиха не соответствует уровню каталонского клуба.

Ноа проявил инициативу покинуть клуб и запросил трансфер. Дарвих завершает переход в «Штутгарт».

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.