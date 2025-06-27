Собирают арены. Названа самая популярная команда группового этапа КЧМ
На матчи «Реал» на стадионы пришло самое большое количество зрителей
Утром, 27 июня, закончился групповой этап клубного чемпионата мира по футболу 2025 года.
Мадридский «Реал» по итогам трех матчей стал самым популярным клубом. Суммарно за три игры матчи «сливочных» посетило почти 200 тысяч зрителей.
Топ-10 клубов нынешнего КЧМ по суммарному количеству зрителей на матчах:
- 197 474 – «Реал» (Испания)
- 184 946 – ПСЖ (Франция)
- 155 427 – «Атлетико» (Испания)
- 153 624 – «Интер» Майами (США)
- 142 368 – «Палмейрас» (Бразилия)
- 136 060 – «Бока Хуниорс» (Аргентина)
- 135 999 – «Аль-Ахли» (Египет)
- 132 415 – «Сиэтл Саундерс» (США)
- 132 158 – «Манчестер Сити» (Англия)
- 118 026 – «Бавария» (Германия)
🏟️ 🇺🇸 El Real Madrid ha sido el club más visto en la fase de grupos del Mundial de Clubes con casi 200.000 espectadores en tres partidos.— Transfermarkt.es (@TMes_news) June 27, 2025
👉 https://t.co/X8XnQcXlCq#RealMadrid #MundialDeClubes pic.twitter.com/SmHTR2pQ7y
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