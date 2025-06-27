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Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 21:27 | Обновлено 27 июня 2025, 21:28
661
1

Собирают арены. Названа самая популярная команда группового этапа КЧМ

На матчи «Реал» на стадионы пришло самое большое количество зрителей

27 июня 2025, 21:27 | Обновлено 27 июня 2025, 21:28
661
1
Собирают арены. Названа самая популярная команда группового этапа КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Утром, 27 июня, закончился групповой этап клубного чемпионата мира по футболу 2025 года.

Мадридский «Реал» по итогам трех матчей стал самым популярным клубом. Суммарно за три игры матчи «сливочных» посетило почти 200 тысяч зрителей.

Топ-10 клубов нынешнего КЧМ по суммарному количеству зрителей на матчах:

  • 197 474 – «Реал» (Испания)
  • 184 946 – ПСЖ (Франция)
  • 155 427 – «Атлетико» (Испания)
  • 153 624 – «Интер» Майами (США)
  • 142 368 – «Палмейрас» (Бразилия)
  • 136 060 – «Бока Хуниорс» (Аргентина)
  • 135 999 – «Аль-Ахли» (Египет)
  • 132 415 – «Сиэтл Саундерс» (США)
  • 132 158 – «Манчестер Сити» (Англия)
  • 118 026 – «Бавария» (Германия)
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клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид статистика
Андрей Витренко Источник: Transfermarkt
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Yura
Була би Барса, вони б зібрали більше.
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