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Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 21:43 |
241
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракты с двумя ключевыми игроками

Александр Демченко и Никита Бурда продолжили сотрудничество с клубом

27 июня 2025, 21:43 |
241
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракты с двумя ключевыми игроками
ФК Колос. Никита Бурда

В летнее межсезонье футбольные клубы стараются усилить состав и сохранить ключевых исполнителей. «Колос» продолжил контракты с Александром Демченко и Никитой Бурдой.

Александр Демченко и Колос продлили сотрудничество еще на один год. Предыдущий контракт истекал 30 июня 2025 года.

Полузащитник присоединился к «Колосу» летом 2023 года. В прошлом сезоне Демченко сыграл за «Колос» 28 матчей. Результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего футболиста в 600 тысяч евро.

Никита Бурда подписал контракт на два года. Центральный защитник провел в «Колосе» два сезона. В предыдущем сыграл за клуб 15 матчей. Забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 30-летнего игрока в 400 тысяч евро.

Бурда и Демченко вместе с командой готовятся к новому чемпионату. Во время учебно-тренировочных сборов команда Руслана Костышина планирует провести семь спаррингов.

Расписание товарищеских матчей «Колоса» на летних сборах

  • 29.06. Виктория (Сумы)
  • 05.07. Верес (Ровно)
  • 11.07. Левый Берег (Киев)
  • 18.07. СК Полтава (Полтава)
  • 19.07. ЛНЗ (Черкассы)
  • 25.07. Ингулец (Петрово)
  • 25.07. Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Колос Ковалевка продление контракта Александр Демченко Никита Бурда чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы
Сергей Турчак Источник: ФК Колос Ковалевка
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