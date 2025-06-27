ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракты с двумя ключевыми игроками
Александр Демченко и Никита Бурда продолжили сотрудничество с клубом
В летнее межсезонье футбольные клубы стараются усилить состав и сохранить ключевых исполнителей. «Колос» продолжил контракты с Александром Демченко и Никитой Бурдой.
Александр Демченко и Колос продлили сотрудничество еще на один год. Предыдущий контракт истекал 30 июня 2025 года.
Полузащитник присоединился к «Колосу» летом 2023 года. В прошлом сезоне Демченко сыграл за «Колос» 28 матчей. Результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего футболиста в 600 тысяч евро.
Никита Бурда подписал контракт на два года. Центральный защитник провел в «Колосе» два сезона. В предыдущем сыграл за клуб 15 матчей. Забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 30-летнего игрока в 400 тысяч евро.
Бурда и Демченко вместе с командой готовятся к новому чемпионату. Во время учебно-тренировочных сборов команда Руслана Костышина планирует провести семь спаррингов.
Расписание товарищеских матчей «Колоса» на летних сборах
- 29.06. Виктория (Сумы)
- 05.07. Верес (Ровно)
- 11.07. Левый Берег (Киев)
- 18.07. СК Полтава (Полтава)
- 19.07. ЛНЗ (Черкассы)
- 25.07. Ингулец (Петрово)
- 25.07. Эпицентр (Каменец-Подольский)
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