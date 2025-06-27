ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракты с двумя ключевыми игроками

В летнее межсезонье футбольные клубы стараются усилить состав и сохранить ключевых исполнителей. «Колос» продолжил контракты с Александром Демченко и Никитой Бурдой.

Александр Демченко и Колос продлили сотрудничество еще на один год. Предыдущий контракт истекал 30 июня 2025 года.

Полузащитник присоединился к «Колосу» летом 2023 года. В прошлом сезоне Демченко сыграл за «Колос» 28 матчей. Результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего футболиста в 600 тысяч евро.

Никита Бурда подписал контракт на два года. Центральный защитник провел в «Колосе» два сезона. В предыдущем сыграл за клуб 15 матчей. Забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 30-летнего игрока в 400 тысяч евро.

Бурда и Демченко вместе с командой готовятся к новому чемпионату. Во время учебно-тренировочных сборов команда Руслана Костышина планирует провести семь спаррингов.

Расписание товарищеских матчей «Колоса» на летних сборах