Запланировали 7 матчей. Колос огласил график спаррингов в межсезонье
Команда Руслана Костышина сыграет с командами УПЛ и Первой лиги
«Колос» продолжает подготовку к началу нового сезона. Команда проводит учебно-тренировочные сборы под руководством Руслана Костишина.
Тренировочный процесс включает в себя и проведение контрольных матче. Их тренерский штаб «Колоса» запланировал семь.
Первый товарищеский матч подопечные Руслана Костышина проведут перволиговой «Викторией» (Сумы). Команды сыграют 29 июня.
Также соперниками «Колоса» будут «Верес», «Левый Берег», СК «Полтава» и ЛНЗ. А 25 июля «Колос» сыграет сразу два спарринга – с «Ингульцом» и «Эпицентром».
Расписание товарищеских матчей Колосса на летних сборах
- 29.06. Виктория (Сумы)
- 05.07. Верес (Ровно)
- 11.07. Левый Берег (Киев)
- 18.07. СК Полтава (Полтава)
- 19.07. ЛНЗ (Черкассы)
- 25.07. Ингулец (Петрово)
- 25.07. Эпицентр (Каменец-Подольский)
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