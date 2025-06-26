Запланировали 7 матчей. Колос огласил график спаррингов в межсезонье

«Колос» продолжает подготовку к началу нового сезона. Команда проводит учебно-тренировочные сборы под руководством Руслана Костишина.

Тренировочный процесс включает в себя и проведение контрольных матче. Их тренерский штаб «Колоса» запланировал семь.

Первый товарищеский матч подопечные Руслана Костышина проведут перволиговой «Викторией» (Сумы). Команды сыграют 29 июня.

Также соперниками «Колоса» будут «Верес», «Левый Берег», СК «Полтава» и ЛНЗ. А 25 июля «Колос» сыграет сразу два спарринга – с «Ингульцом» и «Эпицентром».

Расписание товарищеских матчей Колосса на летних сборах