Клубный чемпионат мира27 июня 2025, 20:11 | Обновлено 27 июня 2025, 20:51
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Черная полоса. Реал сообщил о новой травме известного игрока
Давид Алаба продолжает лечиться
27 июня 2025, 20:11 | Обновлено 27 июня 2025, 20:51
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Известный центральный защитник мадридского «Реала» Давид Алаба продолжит находиться вне состава команды из-за повреждения.
Пресс-служба мадридского клуба заявила, что врачи диагностировали у футболиста травму икроножной мышцы левой ноги.
Сколько времени понадобится Давиду для полной реабилитации – пока неизвестно.
Интересно, что Алаба не сыграл ни одного матча на нынешнем клубном чемпионате мира из-за травмы колена, которую получил в последних числах апреля текущего года.
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