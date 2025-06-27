Черная полоса. Реал сообщил о новой травме известного игрока

Известный центральный защитник мадридского «Реала» Давид Алаба продолжит находиться вне состава команды из-за повреждения.

Пресс-служба мадридского клуба заявила, что врачи диагностировали у футболиста травму икроножной мышцы левой ноги.

Сколько времени понадобится Давиду для полной реабилитации – пока неизвестно.

Интересно, что Алаба не сыграл ни одного матча на нынешнем клубном чемпионате мира из-за травмы колена, которую получил в последних числах апреля текущего года.