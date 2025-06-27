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Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 20:11 | Обновлено 27 июня 2025, 20:51
737
1

Черная полоса. Реал сообщил о новой травме известного игрока

Давид Алаба продолжает лечиться

27 июня 2025, 20:11 | Обновлено 27 июня 2025, 20:51
737
1
Черная полоса. Реал сообщил о новой травме известного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Известный центральный защитник мадридского «Реала» Давид Алаба продолжит находиться вне состава команды из-за повреждения.

Пресс-служба мадридского клуба заявила, что врачи диагностировали у футболиста травму икроножной мышцы левой ноги.

Сколько времени понадобится Давиду для полной реабилитации – пока неизвестно.

Интересно, что Алаба не сыграл ни одного матча на нынешнем клубном чемпионате мира из-за травмы колена, которую получил в последних числах апреля текущего года.

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Давид Алаба чемпионат Испании по футболу Ла Лига клубный чемпионат мира по футболу травма
Андрей Витренко Источник: ФК Реал Мадрид
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