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Уимблдон
27 июня 2025, 20:11 |
247
0

Украинские теннисистки узнали первых соперниц в парном разряде Уимблдона

В основе парного турнира слэма выступят Стародубцева, сестры Киченок, Костюк и Ястремская

27 июня 2025, 20:11 |
247
0
Украинские теннисистки узнали первых соперниц в парном разряде Уимблдона
Instagram. Юлия Стародубцева и Надежда Киченок

27 июня состоялась жеребьевка женского парного разряда Уимблдонского турнира 2025.

Украину в парных соревнованиях травяного слэма представят Юлия Стародубцева и Надежда Киченок (в одном тандеме), Людмила Киченок, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

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Людмила Киченок вместе с Эллен Перес (Австралия) получили седьмой номер посева и в первом раунде поборются против китайского дуэта Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.

Надежда Киченок и Стародубцева в 1/32 финала выйдут на корт против Екатерины Александровы и Чжан Шуай. Нейтралка и китаянка посеяны под 15-м номером.

Костюк и Елена-Габриэла Русе (Румыния) в первом круге встретятся с Анастасией Севастовой (Латвия) и Яниной Викмайер (Бельгия).

Ястремская и ее напарница Бибиана Схофс из Нидерландов на старте мейджора сыграют против шестнадцатых сеяных Кэролайн Доулхайд и Софии Кенин, которые выступают за США.

В пятницу также прошла жеребьевка одиночного разряда Уимблдона, по итогам которого первых соперниц узнали Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Результаты жеребьевки парного разряда Уимблдона-2025

  • Людмила Киченок / Эллен Перес [7] – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань
  • Надежда Киченок / Юлия Стародубцева – Екатерина Александрова / Чжан Шуай [15]
  • Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Анастасия Севастова / Янина Викмайер
  • Даяна Ястремская / Бибиана Схофс – Кэролайн Доулхайд / София Кенин
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Бибиана Схофс Уимблдон-2025 Людмила Киченок Надежда Киченок Юлия Стародубцева Марта Костюк Даяна Ястремская Эллен Перес Сюй Ифань Ян Чжаосюань Чжан Шуай Екатерина Александрова Елена-Габриэла Русе Анастасия Севастова Янина Викмайер Кэролайн Доулхайд София Кенин жеребьевка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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