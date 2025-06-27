Украинские теннисистки узнали первых соперниц в парном разряде Уимблдона
В основе парного турнира слэма выступят Стародубцева, сестры Киченок, Костюк и Ястремская
27 июня состоялась жеребьевка женского парного разряда Уимблдонского турнира 2025.
Украину в парных соревнованиях травяного слэма представят Юлия Стародубцева и Надежда Киченок (в одном тандеме), Людмила Киченок, Марта Костюк и Даяна Ястремская.
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Людмила Киченок вместе с Эллен Перес (Австралия) получили седьмой номер посева и в первом раунде поборются против китайского дуэта Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.
Надежда Киченок и Стародубцева в 1/32 финала выйдут на корт против Екатерины Александровы и Чжан Шуай. Нейтралка и китаянка посеяны под 15-м номером.
Костюк и Елена-Габриэла Русе (Румыния) в первом круге встретятся с Анастасией Севастовой (Латвия) и Яниной Викмайер (Бельгия).
Ястремская и ее напарница Бибиана Схофс из Нидерландов на старте мейджора сыграют против шестнадцатых сеяных Кэролайн Доулхайд и Софии Кенин, которые выступают за США.
В пятницу также прошла жеребьевка одиночного разряда Уимблдона, по итогам которого первых соперниц узнали Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
Результаты жеребьевки парного разряда Уимблдона-2025
- Людмила Киченок / Эллен Перес [7] – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань
- Надежда Киченок / Юлия Стародубцева – Екатерина Александрова / Чжан Шуай [15]
- Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Анастасия Севастова / Янина Викмайер
- Даяна Ястремская / Бибиана Схофс – Кэролайн Доулхайд / София Кенин
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