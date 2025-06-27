Украинские теннисистки узнали первых соперниц в парном разряде Уимблдона

27 июня состоялась жеребьевка женского парного разряда Уимблдонского турнира 2025.

Украину в парных соревнованиях травяного слэма представят Юлия Стародубцева и Надежда Киченок (в одном тандеме), Людмила Киченок, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

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Людмила Киченок вместе с Эллен Перес (Австралия) получили седьмой номер посева и в первом раунде поборются против китайского дуэта Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.

Надежда Киченок и Стародубцева в 1/32 финала выйдут на корт против Екатерины Александровы и Чжан Шуай. Нейтралка и китаянка посеяны под 15-м номером.

Костюк и Елена-Габриэла Русе (Румыния) в первом круге встретятся с Анастасией Севастовой (Латвия) и Яниной Викмайер (Бельгия).

Ястремская и ее напарница Бибиана Схофс из Нидерландов на старте мейджора сыграют против шестнадцатых сеяных Кэролайн Доулхайд и Софии Кенин, которые выступают за США.

В пятницу также прошла жеребьевка одиночного разряда Уимблдона, по итогам которого первых соперниц узнали Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Результаты жеребьевки парного разряда Уимблдона-2025