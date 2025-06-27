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  4. Известный журналист назвал сумму трансфера Забарного в ПСЖ
Франция
27 июня 2025, 19:35 |
1795
0

Известный журналист назвал сумму трансфера Забарного в ПСЖ

Парижский клуб заплатит за украинца большие деньги

27 июня 2025, 19:35 |
1795
0
Известный журналист назвал сумму трансфера Забарного в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг сообщил последние новости о переговорах между ПСЖ и «Борнмутом» о трансфере украинского защитника английского клуба Ильи Забарного.

«Пари Сен-Жермен» все еще настаивает на подписании Ильи Забарного. Несколько топ-клубов уже получили информацию о том, что 22-летний защитник достиг соглашения с ПСЖ. Ливерпуль также был заинтересован в украинце, но конкретики так и не было с его стороны.

Между парижским клубом и Борнмутом продолжаются переговоры на продвинутой стадии. Общая сумма трансфера может составить 70 млн евро», – написал Платтенберг в Twitter.

Сообщалось, что «Борнмут» обратился в «ПСЖ» и «Ньюкасл» через трансфер Забарного.

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ПСЖ Борнмут Илья Забарный трансферы АПЛ трансферы трансферы Лиги 1 Флориан Плеттенберг
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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