Известный журналист назвал сумму трансфера Забарного в ПСЖ

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг сообщил последние новости о переговорах между ПСЖ и «Борнмутом» о трансфере украинского защитника английского клуба Ильи Забарного.

«Пари Сен-Жермен» все еще настаивает на подписании Ильи Забарного. Несколько топ-клубов уже получили информацию о том, что 22-летний защитник достиг соглашения с ПСЖ. Ливерпуль также был заинтересован в украинце, но конкретики так и не было с его стороны.

Между парижским клубом и Борнмутом продолжаются переговоры на продвинутой стадии. Общая сумма трансфера может составить 70 млн евро», – написал Платтенберг в Twitter.

Сообщалось, что «Борнмут» обратился в «ПСЖ» и «Ньюкасл» через трансфер Забарного.