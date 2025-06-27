Тренер вратарей Шахтера: «У нас одна мечта – выиграть Лигу чемпионов»

Донецкий «Шахтер» подготовку к новому сезону проводит в Словении. Команда работает под руководством нового главного тренера. Один из помощников Арды Турана Эмрах Каракован поделился планами на сезон.

– Могли бы вы представиться и рассказать о своем опыте?

– Я начал карьеру в академии «Галатасарая», как и большинство других ассистентов тренера, но из-за травмы очень рано ее завершил. Получил высшее образование и вернулся в академию «Галатасарая» как тренер, затем 11 лет проработал в национальной сборной. Последние три года я работал с Ардой Тураном в «Эюпспоре», но все еще продолжаю быть тренером вратарей сборной Турции.

– Расскажите об обязанностях в «Шахтере». Есть ли что сказать о работе с Андреем Пятовым?

– Как вы знаете, я тренер вратарей в команде. В первый день, когда я услышал, что Пятов здесь, обрадовался и был взволнован, ведь он является легендой клуба и украинского футбола. Приехав сюда для подготовки, мы очень хорошо поладили, прекрасно общаемся, отлично взаимодействуем на поле. Очень рад работать с ним и, если вы спросите у него, надеюсь, он ответит так же.

– Каково ваше мнение о вратарях и можете ли вы каждого кратко охарактеризовать?

– Первое, что я могу сказать: все очень отзывчивые, очень трудолюбивые, очень увлечены футболом. Также имеют большие мечты. Нужно поработать вместе некоторое время – я провел с ними, возможно, неделю, – поэтому не могу сказать ничего конкретного об их личностях. Но Фесюн кажется самым забавным, на мой взгляд, он шутит на тренировках, все смеются вместе с ним. В конце концов, думаю, все они замечательные люди.

– Каковы ваши основные требования к игрокам и главные задачи как тренера?

– В течение первой недели я требовал упорного труда, как и наш главный тренер – мы это четко подчеркиваем. Что касается конкретных вещей: как вы знаете, в наши дни в вратарском искусстве на международном уровне значение имеет повторение, принятие решений, поэтому мы сосредотачиваемся на этом, делаем все, повторяем приемы. И, наконец, я хочу, чтобы они выполняли все движения, которые идут изнутри, знаете, как рефлекс из мозга, поэтому в основном сосредотачиваюсь на этом. Это наша первая неделя с Пятовым, он думает так же, имеет такую же систему, как и я, поэтому мы сейчас над этим работаем.

– Каково это – быть частью «Шахтера»?

– «Шахтер» для нас не очень далек как с точки зрения дистанции, так и техники, потому что мы работали с Луческу и всегда следили за командой. Знали, что переходим в большой клуб с опытом, культурой, успехами, но, когда вышли на поле, мы увидели даже больше, чем ожидали. Поэтому мы очень рады быть здесь и постараемся принести этому клубу больше успехов и больше счастливых дней.

– Каковы ваши основные цели и амбиции с «Шахтером»?

– У нас есть краткосрочные и долгосрочные мечты. Краткосрочная – пройти групповой этап Лиги Европы УЕФА, а затем выиграть чемпионат и Кубок Украины. Но в долгосрочной перспективе у всех нас одна мечта, как у нашего тренера Арды Турана, – выиграть Лигу чемпионов с этой командой. Но это будет шаг за шагом. Наша первая цель – пройти групповой этап Лиги Европы и снова выиграть чемпионат и Кубок Украины.