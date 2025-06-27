Не Словения, а Польша. Шахтер рассказал, где проведет еврокубки

Шахтер домашний матч квалификации Лиги Европы против финского Илвеса проведет в словенской Любляне, однако далее команда будет принимать соперников по еврокубкам в Польше.

Клуб подтвердил, что выбрал стадион в Кракове, где будет сыгран или матч с Бешикташем во втором раунде ЛЕ или игра с АЗ в случае вылета в Лигу конференций.

Об этом рассказала Любовь Хоменко, специалист клуба по организации матчей.

«После Ильвеса все следующие еврокубковые матчи этого сезона запланированы в Кракове. Это решение было принято с учетом ряда важных факторов. Во-первых, Краков – второй по величине город Польши, мощный транспортный, культурный и туристический центр. Это обеспечивает удобную логистику как для команды, так и болельщиков и партнеров клуба».

«Кроме того, в городе проживает большая украинская диаспора, позволяющая нам быть ближе к нашим болельщикам и в то же время укреплять бренд Шахтера. Мы также чувствуем высокую поддержку со стороны местных властей и руководства стадиона, а польские партнеры демонстрируют открытость и доброжелательность».

«Краков – это город с развитой футбольной культурой: здесь работают два клуба с большой фан-базой – Wisła Kraków и Cracovia. Это означает наличие инфраструктуры, опыт проведения матчей и потенциальный интерес к нашим играм даже со стороны местной публики. Важно также, что у Кракова есть опыт организации международных матчей и мероприятий под эгидой УЕФА», – сказала Хоменко.