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Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 19:14 |
1475
0

Украинская Премьер-лига определилась с идеальным форматом для чемпионата

Президент УПЛ Евгений Дикий считает, что 16 команд и два круга – это лучший вариант

27 июня 2025, 19:14 |
1475
0
Украинская Премьер-лига определилась с идеальным форматом для чемпионата
Украинская Премьер-лига

Президент Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий считает, что нынешний формат элитного дивизиона является идеальным и ничего не надо менять в регламенте соревнований:

«На данный момент формат Премьер-лиги предусматривает 16 клубов, которые играют в два круга. Каждая команда проводит 15 матчей на домашнем стадионе и 15 матчей на выезде.

Учитывая текущую ситуацию, вопросы логистики и насыщенного календаря, я считаю, что это – оптимальный вариант, который отвечает всем требованиям и всем возможным датам, в которые мы можем проводить матчи», – уверен Дикий.

По итогам сезона 2024/25 чемпионом Украины стало киевское «Динамо», «Александрия» впервые в своей истории завоевала серебряные награды, а донецкий «Шахтер» замкнул тройку сильнейших.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Евгений Дикий формат УПЛ регламент УПЛ
Николай Титюк Источник: ВЗбирна
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