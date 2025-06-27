Украинская Премьер-лига определилась с идеальным форматом для чемпионата
Президент УПЛ Евгений Дикий считает, что 16 команд и два круга – это лучший вариант
Президент Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий считает, что нынешний формат элитного дивизиона является идеальным и ничего не надо менять в регламенте соревнований:
«На данный момент формат Премьер-лиги предусматривает 16 клубов, которые играют в два круга. Каждая команда проводит 15 матчей на домашнем стадионе и 15 матчей на выезде.
Учитывая текущую ситуацию, вопросы логистики и насыщенного календаря, я считаю, что это – оптимальный вариант, который отвечает всем требованиям и всем возможным датам, в которые мы можем проводить матчи», – уверен Дикий.
По итогам сезона 2024/25 чемпионом Украины стало киевское «Динамо», «Александрия» впервые в своей истории завоевала серебряные награды, а донецкий «Шахтер» замкнул тройку сильнейших.
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