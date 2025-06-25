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Лига чемпионов
25 июня 2025, 12:32 |
1685
0

Стали известны дата и время матчей киевского Динамо в Q2 Лиги чемпионов

Соперником «бело-синих» станет победитель пары «Жальгирис» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта)

25 июня 2025, 12:32 |
1685
0
Стали известны дата и время матчей киевского Динамо в Q2 Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» узнало дату и время начала матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2025/26.

Подопечные Александра Шовковского стали чемпионами Украины и получили возможность пропустить первый раунд. Соперником «бело-синих» станет победитель пары «Жальгирис» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Литовский клуб на своем официальном сайте опубликовал информацию дате и времени потенциальных поединков с украинской командой. Киевское «Динамо» начнет свой путь в Лиге чемпионов 22 июля в 19:00 по киевскому времени и сыграет на поле соперника.

Вторая встреча противостояния пройдет 29 июля в Люблине на номинально домашней арене украинской команды. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

Всю эту неделю «Динамо» будет тренироваться на своей клубной базе в Конча-Заспе, а в следующий понедельник, 30 июня, команда Александра Шовковского отправится на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Австрии и продлится до 19 июля.

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Лига чемпионов Динамо Киев Жальгирис Вильнюс Хамрун Спартанс даты и время матчей
Николай Титюк Источник: ФК Жальгирис
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