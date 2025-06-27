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WTA
27 июня 2025, 23:28 |
266
0

Только одна теннисистка в 2025 дошла до финалов WTA на всех трех покрытиях

Джессика Пегула 28 июня поборется против Иги Свентек за трофей пятисотника в Бад-Хомбурге

27 июня 2025, 23:28 |
266
0
Только одна теннисистка в 2025 дошла до финалов WTA на всех трех покрытиях
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

28 июня американская теннисистка Джессика Пегула, которая занимает третье место в рейтинге WTA, поборется за трофей травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге против Иги Свентек.

Пегула является единственной теннисисткой в этом сезоне, которой удалось добрать до финалов на всех трех покрытиях: хард, грунт, трава.

Для Джессики это будет пятый финал в 2025 году, в котором она постарается выиграть третий трофей. В начале марта она стала чемпионкой хардовых соревнований WTA 250 в Остине, а в начале апреле выиграла грунтовой титул пятисотника в Чарльстоне.

Также Пегула сыграла в финалах WTA 500 в Аделаиде и WTA 1000 в Майами (хард). В субботу она также может стать единственной теннисисткой в 2025 году с трофеями на трех разных покрытиях.

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Джессика Пегула WTA Бад-Хомбург рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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