Только одна теннисистка в 2025 дошла до финалов WTA на всех трех покрытиях

28 июня американская теннисистка Джессика Пегула, которая занимает третье место в рейтинге WTA, поборется за трофей травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге против Иги Свентек.

Пегула является единственной теннисисткой в этом сезоне, которой удалось добрать до финалов на всех трех покрытиях: хард, грунт, трава.

Для Джессики это будет пятый финал в 2025 году, в котором она постарается выиграть третий трофей. В начале марта она стала чемпионкой хардовых соревнований WTA 250 в Остине, а в начале апреле выиграла грунтовой титул пятисотника в Чарльстоне.

Также Пегула сыграла в финалах WTA 500 в Аделаиде и WTA 1000 в Майами (хард). В субботу она также может стать единственной теннисисткой в 2025 году с трофеями на трех разных покрытиях.