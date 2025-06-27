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  4. Киевское Динамо подпишет легионера вместо экс-игрока сборной Украины
Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 19:01 |
825
3

Киевское Динамо подпишет легионера вместо экс-игрока сборной Украины

Чемпионы Украины отказались от услуг Шабанова в пользу Брайана Медины

27 июня 2025, 19:01 |
825
3
Киевское Динамо подпишет легионера вместо экс-игрока сборной Украины
ФК Александрия. Артем Шабанов

Киевское «Динамо» приняло решение отказаться от услуг экс-игрока «Александрии» и сборной Украины Артема Шабанова в пользу легионера.

По информации источника, 33-летний футболист ждал предложения от «бело-синих», но в итоге присоединился к харьковскому «Металлисту 1925» на правах свободного агента.

«Динамо» приняло решение не подписывать Шабанова, а сконцентрироваться на трансфере защитника колумбийского клуба «Америка» Брайана Медины.

Чемпионы Украины ведут непростые переговоры о переходе 23-летнего футболиста и намерены усилить состав накануне старта в квалификации Лиги чемпионов.

Медина провел 20 матчей в прошлом сезоне, но результативными действиями не отмечался. Ориентировочная стоимость колумбийца составляет 900 тысяч евро.

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Динамо Киев Александрия Металлист 1925 Артем Шабанов чемпионат Колумбии по футболу Америка де Кали трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: Telegram
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Комментарии 3
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avk2307
А може Динамо ні того ні того не розглядало...
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0
Vitason
Так таких багато на свалці і безкоштовно 
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Alexander Киев
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Теннис
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