Киевское Динамо подпишет легионера вместо экс-игрока сборной Украины

Киевское «Динамо» приняло решение отказаться от услуг экс-игрока «Александрии» и сборной Украины Артема Шабанова в пользу легионера.

По информации источника, 33-летний футболист ждал предложения от «бело-синих», но в итоге присоединился к харьковскому «Металлисту 1925» на правах свободного агента.

«Динамо» приняло решение не подписывать Шабанова, а сконцентрироваться на трансфере защитника колумбийского клуба «Америка» Брайана Медины.

Чемпионы Украины ведут непростые переговоры о переходе 23-летнего футболиста и намерены усилить состав накануне старта в квалификации Лиги чемпионов.

Медина провел 20 матчей в прошлом сезоне, но результативными действиями не отмечался. Ориентировочная стоимость колумбийца составляет 900 тысяч евро.