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  4. Киевское Динамо может забрать футболиста Александрии, но при одном условии
Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 15:30 |
1204
1

Киевское Динамо может забрать футболиста Александрии, но при одном условии

«Бело-синие» подпишут Артема Шабанова, если не найдут легионера

19 июня 2025, 15:30 |
1204
1
Киевское Динамо может забрать футболиста Александрии, но при одном условии
ФК Александрия. Артем Шабанов

Защитник «Александрии» Артем Шабанов с высокой вероятностью покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна.

В услугах 33-летнего футболиста заинтересованы донецкий «Шахтер», киевское «Динамо», харьковский «Металлист 1925» и житомирское «Полесье». Серебряный призер Премьер-лиги не намерен препятствовать уходу защитника, но планирует заработать на трансфере около 200 тысяч евро.

По информации источника, Шабанов не является приоритетным кандидатом на усиления киевского клуба. «Бело-синие» намерены подписать легионера, который станет конкурентом Тараса Михавко в центре защиты.

Если «Динамо» не сможет найти иностранного защитника, то оформит полноценный трансфер защитника «Александрии», который ранее уже играл за киевский коллектив.

Контракт Шабанова с «Александрией» истекает в июне 2026 года. В сезоне 2024/25 футболист провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Динамо Киев Александрия Артем Шабанов Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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ZloyDeda
А чому джерело не названо? Соромно? А це бурбаzzятина, де одна брехня, хайп, вкидання, маніпуляції ...
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