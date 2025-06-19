Киевское Динамо может забрать футболиста Александрии, но при одном условии

Защитник «Александрии» Артем Шабанов с высокой вероятностью покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна.

В услугах 33-летнего футболиста заинтересованы донецкий «Шахтер», киевское «Динамо», харьковский «Металлист 1925» и житомирское «Полесье». Серебряный призер Премьер-лиги не намерен препятствовать уходу защитника, но планирует заработать на трансфере около 200 тысяч евро.

По информации источника, Шабанов не является приоритетным кандидатом на усиления киевского клуба. «Бело-синие» намерены подписать легионера, который станет конкурентом Тараса Михавко в центре защиты.

Если «Динамо» не сможет найти иностранного защитника, то оформит полноценный трансфер защитника «Александрии», который ранее уже играл за киевский коллектив.

Контракт Шабанова с «Александрией» истекает в июне 2026 года. В сезоне 2024/25 футболист провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.