Шахтер, Динамо, Полесье, Металлист 1925 нацелились на украинского защитника

Опытный защитник «Александрии» Артем Шабанов с высокой вероятностью покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна.

Руководство «горожан» не намерено препятствовать уходу 33-летнего футболиста, учитывая его возраст и тот факт, что он провел успешный сезон и помог команде завоевать серебро. В клубе планируют продать игрока за 100 или 200 тысяч евро.

В услугах Шабанова заинтересованы донецкий «Шахтер», киевское «Динамо», харьковский «Металлист 1925» и житомирское «Полесье».

Контракт защитника с «Александрией» истекает в июне 2026 года, однако серебряный призер Украинской Премьер-лиги готов отпустить футболиста. Ориентировочная стоимость Шабанова составляет 250 тысяч евро.

В сезоне 2024/25 футболист провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.