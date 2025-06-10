Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер, Динамо, Полесье, Металлист 1925 нацелились на украинского защитника
Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 00:05 | Обновлено 10 июня 2025, 00:59
810
8

Шахтер, Динамо, Полесье, Металлист 1925 нацелились на украинского защитника

Артем Шабанов с высокой вероятностью покинет «Александрию»

10 июня 2025, 00:05 | Обновлено 10 июня 2025, 00:59
810
8
Шахтер, Динамо, Полесье, Металлист 1925 нацелились на украинского защитника
ФК Александрия. Артем Шабанов

Опытный защитник «Александрии» Артем Шабанов с высокой вероятностью покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна.

Руководство «горожан» не намерено препятствовать уходу 33-летнего футболиста, учитывая его возраст и тот факт, что он провел успешный сезон и помог команде завоевать серебро. В клубе планируют продать игрока за 100 или 200 тысяч евро.

В услугах Шабанова заинтересованы донецкий «Шахтер», киевское «Динамо», харьковский «Металлист 1925» и житомирское «Полесье».

Контракт защитника с «Александрией» истекает в июне 2026 года, однако серебряный призер Украинской Премьер-лиги готов отпустить футболиста. Ориентировочная стоимость Шабанова составляет 250 тысяч евро.

В сезоне 2024/25 футболист провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

По теме:
Металлист 1925 (Ж) – Ворскла (Ж). Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Ответ уже есть. Ювентусу было предложено подписать лидера сборной Украины
Будет рекорд? Борнмут шокировал ПСЖ ценником на Забарного
Артем Шабанов Александрия Динамо Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Что случилось?
Футбол | 09 июня 2025, 23:48 1
Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Что случилось?
Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Что случилось?

Украинцем активно интересуется французский гранд

Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Бокс | 09 июня 2025, 09:26 4
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»

«Цыганский король» не рискнул бы провести бой против Мозеса Итаумы

ОФИЦИАЛЬНО. Выиграл всё и ушел. Экс-тренер Шахтера и Карпат – без клуба
Футбол | 09.06.2025, 16:05
ОФИЦИАЛЬНО. Выиграл всё и ушел. Экс-тренер Шахтера и Карпат – без клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Выиграл всё и ушел. Экс-тренер Шахтера и Карпат – без клуба
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Футбол | 09.06.2025, 08:28
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Футбол | 09.06.2025, 19:05
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZANREGENT
Лучше к нам
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Шлюхтар чемпион лишнехромосомных
Это игрок уровня Шлюхтаря или убогих из 1925 
Ответить
-3
Saltovka
К нам давай!
Ответить
-3
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
09.06.2025, 05:55
Теннис
Будущее тенниса: определены все победители юниорского Ролан Гаррос 2025
Будущее тенниса: определены все победители юниорского Ролан Гаррос 2025
08.06.2025, 04:36
Теннис
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
09.06.2025, 14:36 28
Футбол
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
09.06.2025, 03:12 5
Футбол
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
09.06.2025, 09:18 1
Футбол
Сколько заработала Гауфф за трофей Ролан Гаррос 2025?
Сколько заработала Гауфф за трофей Ролан Гаррос 2025?
08.06.2025, 03:24
Теннис
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
08.06.2025, 07:15 11
Футбол
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
08.06.2025, 02:01 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем