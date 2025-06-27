Будет своя академия. Украинский клуб намерен построить современный стадион

Директор киевского «Локомотива» Александр Егоров рассказал о планах и амбициях клуба – пробиться в Первую лигу и построить современную инфраструктуру:

– За 2 года во главе футбольного клуба у вас изменилось видение того, как должен развиваться «Локомотив»?

– Этого времени мы точно не потеряли. Пятое место в первом сезоне, сейчас финишировали третьими в своей группе. Работа над ошибками сделана, и мы с уверенностью смотрим только вперед. С первого дня предсезонки закладываем фундамент, который должен принести нужный результат.

– Курс на Первую лигу остается актуальным?

– Именно так.

– Спортивные результаты должны бок о бок идти с инфраструктурой.

– В Первой лиге «Локомотив» будет играть на новом собственном стадионе. В августе мы открываем новый стадион для академии на Чоколовке. Мы точно за то, чтобы клубы отвечали определенным критериям и держали уровень профессионального футбола, заботились о детском футболе. Должна быть инфраструктура и бэкграунд с позиции бренда во избежание катавасии, которой у нас хватает, – рассказал Егоров.

По итогам сезона 2024/25 «Локомотив» занял третье место в группе B Второй лиги Украины. Киевский коллектив имел шанс повыситься в классе, однако в плей-офф уступил «Скале 1911» (1:4).