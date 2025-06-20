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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Известны имена четырех клубов-новичков Второй лиги Украины
Украина. Вторая лига
20 июня 2025, 19:19 |
293
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известны имена четырех клубов-новичков Второй лиги Украины

Сергей Рыбалка и Денис Гармаш возвращаются в профессиональный футбол

20 июня 2025, 19:19 |
293
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известны имена четырех клубов-новичков Второй лиги Украины
ПФЛ

В столичном Доме футбола состоялось заседание очередной ХХХІІ Конференции ПФЛ, где собрались делегаты от всех команд-членов ПФЛ, гости из УАФ и профсоюзов, а также представители спортивной общественности.

Участники утвердили формат соревнований Второй лиги 2025/26, состав команд и согласовали день начала турнира. Базовый день первого тура Второй лиги сезона 2025/26 – 26 июля 2025 года.

На Конференции было утверждено решение о получении клубами членства в ПФЛ. Соответствующие лицензии на участие в сезоне 2025/26 Второй лиги от Комитета аттестации УАФ в соответствии со статьей 9 Устава ПФЛ получили четыре клуба, прибывших с любительских соревнований под эгидой ААФУ:

  • Профессиональный футбольный клуб Атлет (г. Киев)
  • Футбольный клуб Лесное (с. Лесное)
  • Футбольный клуб Ребел (г. Киев)
  • Христианский футбольный клуб Пенуэл (г. Кривой Рог)

Стоит отметить возвращение в профессиональный футбол известных экс-игроков киевского «Динамо» Сергея Рыбалкинаь и Дениса Гармаша, выступающих в составе коллектива «Лесное».

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины ПФЛ Украины Александр Каденко Лесное Ребел Киев Пенуэл Кривой Рог Атлет Киев Сергей Рыбалка Денис Гармаш
Николай Титюк Источник: ПФЛ
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