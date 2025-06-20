ОФИЦИАЛЬНО. Известны имена четырех клубов-новичков Второй лиги Украины

В столичном Доме футбола состоялось заседание очередной ХХХІІ Конференции ПФЛ, где собрались делегаты от всех команд-членов ПФЛ, гости из УАФ и профсоюзов, а также представители спортивной общественности.

Участники утвердили формат соревнований Второй лиги 2025/26, состав команд и согласовали день начала турнира. Базовый день первого тура Второй лиги сезона 2025/26 – 26 июля 2025 года.

На Конференции было утверждено решение о получении клубами членства в ПФЛ. Соответствующие лицензии на участие в сезоне 2025/26 Второй лиги от Комитета аттестации УАФ в соответствии со статьей 9 Устава ПФЛ получили четыре клуба, прибывших с любительских соревнований под эгидой ААФУ:

Профессиональный футбольный клуб Атлет (г. Киев)

Футбольный клуб Лесное (с. Лесное)

Футбольный клуб Ребел (г. Киев)

Христианский футбольный клуб Пенуэл (г. Кривой Рог)

Стоит отметить возвращение в профессиональный футбол известных экс-игроков киевского «Динамо» Сергея Рыбалкинаь и Дениса Гармаша, выступающих в составе коллектива «Лесное».