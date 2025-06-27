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Италия
27 июня 2025, 20:58 | Обновлено 27 июня 2025, 20:59
399
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи принял решение по игроку, который помог выиграть Серию А

Неаполитанский клуб продлил контракт с Алексом Меретом

27 июня 2025, 20:58 | Обновлено 27 июня 2025, 20:59
399
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи принял решение по игроку, который помог выиграть Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Мерет

Победитель итальянской Серии А, клуб «Наполи», официально продлил сотрудничество с основным голкипером Алексом Меретом.

По информации пресс-службы клуба, вратарь согласовал новый контракт до 2027 года.

Мерет представляет цвета «Наполи» с 2019 года, и за это время Алексу удалось провести 212 матчей (73 поединка сыграл на ноль).

Именно с Алексом в воротах «Наполи» выиграло два последних чемпионства Италии.

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Наполи продление контракта Алекс Мерет чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрей Витренко Источник: ФК Наполи
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