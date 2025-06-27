ОФИЦИАЛЬНО. Наполи принял решение по игроку, который помог выиграть Серию А

Победитель итальянской Серии А, клуб «Наполи», официально продлил сотрудничество с основным голкипером Алексом Меретом.

По информации пресс-службы клуба, вратарь согласовал новый контракт до 2027 года.

Мерет представляет цвета «Наполи» с 2019 года, и за это время Алексу удалось провести 212 матчей (73 поединка сыграл на ноль).

Именно с Алексом в воротах «Наполи» выиграло два последних чемпионства Италии.