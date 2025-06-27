Италия27 июня 2025, 20:58 | Обновлено 27 июня 2025, 20:59
399
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи принял решение по игроку, который помог выиграть Серию А
Неаполитанский клуб продлил контракт с Алексом Меретом
27 июня 2025, 20:58 | Обновлено 27 июня 2025, 20:59
399
0
Победитель итальянской Серии А, клуб «Наполи», официально продлил сотрудничество с основным голкипером Алексом Меретом.
По информации пресс-службы клуба, вратарь согласовал новый контракт до 2027 года.
Мерет представляет цвета «Наполи» с 2019 года, и за это время Алексу удалось провести 212 матчей (73 поединка сыграл на ноль).
Именно с Алексом в воротах «Наполи» выиграло два последних чемпионства Италии.
Alex Meret has renewed until 2027! 🧤— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) June 27, 2025
👉 https://t.co/849oYEeGZv
💙 #ProudToBeNapolipic.twitter.com/lU4uZSVcoe
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 июня 2025, 14:24 1
Парижский клуб продаст россиянина ради украинца
Футбол | 27 июня 2025, 17:37 8
Киевляне решили выпустить комикс о легенде клуба
Футбол | 27.06.2025, 11:54
Бокс | 27.06.2025, 00:20
Футбол | 27.06.2025, 21:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.06.2025, 07:40 5
26.06.2025, 10:15 4
25.06.2025, 20:00 3
27.06.2025, 12:25 17
26.06.2025, 20:45 1
26.06.2025, 22:59 2
25.06.2025, 20:55 6
25.06.2025, 22:55 2