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  4. Наполи готовит предложение по лидеру ПСВ. За него заплатят 35 млн евро
Италия
27 июня 2025, 17:55 | Обновлено 27 июня 2025, 18:01
382
3

Наполи готовит предложение по лидеру ПСВ. За него заплатят 35 млн евро

Нидерландский полузащитник Ноа Ланг готов ехать в Италию

27 июня 2025, 17:55 | Обновлено 27 июня 2025, 18:01
382
3
Наполи готовит предложение по лидеру ПСВ. За него заплатят 35 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний нидерландский полузащитник ПСВ Ноа Ланг может стать игроком "Наполи" уже этого трансферного окна.

Об этом сообщил журналист Маттео Моретто.

Известно, что неаполитанцы уже предложили Лангу контракт к 2030 году с заработной платой в 2,8 млн евро.

Сейчас команды пытаются сойтись на сумму трансфера. Речь идет о 30–35 млн евро с дополнительными 10% последующей продажи.

Источник сообщает, что стороны должны заключить соглашение в ближайшее время.

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Наполи ПСВ трансферы трансферы Серии A Ноа Ланг
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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zzg77
А про Судакова забули?
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zhyr
Залиште гроші на Судакова
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0
serhiy1
Блін (.
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