Наполи готовит предложение по лидеру ПСВ. За него заплатят 35 млн евро

26-летний нидерландский полузащитник ПСВ Ноа Ланг может стать игроком "Наполи" уже этого трансферного окна.

Об этом сообщил журналист Маттео Моретто.

Известно, что неаполитанцы уже предложили Лангу контракт к 2030 году с заработной платой в 2,8 млн евро.

Сейчас команды пытаются сойтись на сумму трансфера. Речь идет о 30–35 млн евро с дополнительными 10% последующей продажи.

Источник сообщает, что стороны должны заключить соглашение в ближайшее время.