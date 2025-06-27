Италия27 июня 2025, 17:55 | Обновлено 27 июня 2025, 18:01
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Наполи готовит предложение по лидеру ПСВ. За него заплатят 35 млн евро
Нидерландский полузащитник Ноа Ланг готов ехать в Италию
27 июня 2025, 17:55 | Обновлено 27 июня 2025, 18:01
382
3
26-летний нидерландский полузащитник ПСВ Ноа Ланг может стать игроком "Наполи" уже этого трансферного окна.
Об этом сообщил журналист Маттео Моретто.
Известно, что неаполитанцы уже предложили Лангу контракт к 2030 году с заработной платой в 2,8 млн евро.
Сейчас команды пытаются сойтись на сумму трансфера. Речь идет о 30–35 млн евро с дополнительными 10% последующей продажи.
Источник сообщает, что стороны должны заключить соглашение в ближайшее время.
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